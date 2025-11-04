ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。

優勝報告会では、ワールドシリーズでMVPに輝いた山本由伸投手が全選手の先頭を切って登場した。山本は壇上でMVPスピーチを行い、「ブエナスタルデス（こんにちは）」と切り出した後、英語で「you know what？ losing is not an option. I love Dodgers,I love Los Angeles」と話し、最後に「ありがとう！」と日本語で締めくくった。チームではブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の先発前に山本が語った「負けるわけにはいかないので」を英訳した「Losing isn’t an option」がポストシーズンのスローガンとなっていた。自らの言葉で強く語り掛け、ファンからはMVPコールが起きた。

大谷翔平投手は2年連続で英語でのスピーチを披露。「Hello.Hello.I want to say that I'm so proud of this team,and then I want to say you guys are the greatest fans in the world. I'm ready, I'm ready to get another ring.Let's go！」（こんにちは。このチームを本当に誇りに思います。そして、皆さんは世界で最高のファンです。次のリングを獲る準備はできています。さあ、行こう！）と3連覇を宣言。先だって行われたパレードでは山本由伸投手と同じバスに乗り込み、さらに真美子夫人とにこやかに談笑するシーンもあった。

米国時間11月3日が24歳の誕生日となった佐々木朗希投手は、進行役を務めたミゲル・ロハス内野手から、名前を呼ばれた。直後に登場曲でもある「Bailabo Rocky(バイラロロッキー）」が球場に流れ、ロハスら選手はノリノリで踊り出し、佐々木も戸惑いながらも、右手を何度もリズムよく挙げ、球場は大盛り上がりとなった。