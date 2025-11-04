『あんたが』“椿”中条あやみの元カレ登場 演じるのは人気シンガーソングライター
シンガーソングライターの石崎ひゅーいが、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)に出演することが4日、発表された。同日放送の第5話から登場する。
中条あやみ演じる柏倉椿の元カレ・亮役の石崎ひゅーい
女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務める本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。
石崎が演じるのは、中条あやみ演じる柏倉椿の元カレ・亮(りょう)。第4話で、これまでの自分を見つめ直し、一度別れた元カレとやり直すことを“元失恋仲間”の勝男に伝えた椿。椿に変化をもたらした元カレ役を、俳優としても活躍の場を広げている石崎が演じる。石崎がTBSのGP帯ドラマに出演するのは今作が初となる。
椿が選んだ元カレ・亮とやり直すという道。その選択が椿の今後の人生にどのような影響を与えるのか。鮎美と勝男の成長とともに、椿の抱える“当たり前”からの脱却にも注目だ。
(C)TBSスパークル/TBS
