【ニューヨーク＝小林泰裕】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは３日、米アマゾン・ドット・コムと３８０億ドル（約５・９兆円）のクラウド利用契約を結んだと発表した。

アマゾンが運営するデータセンターをクラウド経由で利用し、ＡＩ開発を加速させる狙いがある。

契約は７年間。オープンＡＩは、数十万基のエヌビディア製最新半導体などが搭載されたデータセンターをクラウド経由で利用できるようになり、チャットＧＰＴの迅速なデータ処理や最新のＡＩモデルの開発が可能になる。２０２７年以降、契約規模をさらに拡張するとしている。

発表を受け、３日の米株式市場でアマゾン株は４％高となった。

これまで、オープンＡＩとのクラウド利用契約は米マイクロソフト（ＭＳ）がほぼ独占していた。オープンＡＩは１０月２８日、自社の組織再編に伴って、ＭＳ以外のクラウド事業者とも自由に提携できるようになると発表していた。

アマゾンはクラウド事業で世界最大手。米メディアによれば、オープンＡＩがアマゾンとクラウド利用契約を結ぶのは初めて。アマゾンとの提携により、ＡＩ市場でのオープンＡＩの競争力がさらに高まる可能性がある。