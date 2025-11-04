神田愛花が見せた奇跡の涙――フジ『ぽかぽか』“喜怒哀楽”むき出しの完全生放送シフトで視聴率ジワリ上昇
●「アントニオ猪木選手権」敗北でまさかの悔し泣き
2023年1月にスタートし、4年目突入を控えるフジテレビ系お昼の生バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)。今年に入ってから、ネットニュースでは打ち切り説などネガティブな記事も散見されるが、実は放送開始以来、視聴率は徐々に上昇しており、MCのハライチ(岩井勇気・澤部佑)、神田愛花をはじめとする現場は、今も変わらず明るい雰囲気で毎日の生放送に臨んでいるという。
そこで、昨年から総合演出を務めるフジテレビの田村優介氏にインタビュー。生放送の舞台裏のほか、番組で大事にしている“喜怒哀楽”の意識や、それを象徴するMC・神田愛花の涙、以前担当した『ダウンタウンなう』での経験が生きること、そして今後の展望に至るまで、たっぷりと話を聞いた――。
(左から)神田愛花、岩井勇気、澤部佑＝『ぽかぽか』生放送のオープニングより (C)フジテレビ
○VTR企画と情報性をなくして『ヒルナンデス!』と差別化
『ぽかぽか』スタート時は編成部に在籍し、2023年9月に月曜担当プロデューサー、24年1月に月曜担当演出となった田村氏。『ぽかぽか』という番組の特性は、「出演者が楽しんでいる様子、そして喜怒哀楽を出せる場」であり、それが「裏番組にはない、番組の生命線」と捉えていた。
この特性により発生するのが、トークでの天然発言、ゲーム企画で起きるミラクル、さらには未解禁で言ってはいけない情報の告知…などの様々なハプニング。24年7月に全体の総合演出に就任して以降も、「生放送ならではのスリルを誘発する根幹は変えていないです」といい、むしろ“喜怒哀楽が出せる場”に特化する方針を打ち出した。
以前は喜怒哀楽の中でも「喜」と「楽」＝「笑い」に寄せた企画が多かったが、より真剣さが出る要素を重視。『FNS27時間テレビ』が『千鳥の鬼レンチャン』メインで放送された2023年、総合演出の武田誠司氏は、その企画書に「真剣勝負の先に笑いがある」とキーワードを立てたが、田村氏も「その考え方に近いです」という。
喜怒哀楽をよりむき出しで見せることができる形として、生放送展開に完全シフト。VTR企画をなくし、原則として情報性に寄せない構成にすることで、同時間帯のバラエティである『ヒルナンデス!』(日本テレビ)との差別化を鮮明にした。
アントニオ猪木扮装で涙する神田愛花 (C)フジテレビ
○予想超えの盛り上がり…本気の勝負が生んだ奇跡の瞬間
出演者の喜怒哀楽が特に表れた放送の一つが、今年6月27日。神田愛花が生放送で涙を流した回だ。
この日は、神田、齋藤孝氏(明治大学教授、ゲストの『全力!脱力タイムズ』チーム代表)、アントニオ小猪木が参戦する「燃える闘魂! アントニオ猪木選手権」の第2回大会を開催。アントニオ猪木の扮装をして、様々なシチュエーションで“猪木らしさ”を競うという神田の持ち込み企画で、決勝で齋藤氏に惜しくも敗れた神田が、まさかの悔し涙を見せたのだ。
「バラエティの一企画で、みんなが猪木さんの格好をして、本気でやって負けて泣くって、予想していた盛り上がりをはるかに超えましたね (笑)。そもそも神田さんの思いで1回目の『アントニオ猪木選手権』をやって、それから1年ぶりに復活して、神田さんもいろんな気合いが入りまくっていたと思うんです。負けた悔しさもあるし、楽しかった思い、やりきった安堵もあって、感極まったということだと思うのですが、正味15分くらいのコーナーで、感動の涙ではなく悔し涙まで行くというのは、番組として本当に素晴らしい奇跡の瞬間だったと思います」
この涙が生まれたのは、企画に“本気”で取り組んでいるからこそ。そのマインドは、ほかの出演者も同様で、クールに臨む印象を受ける岩井勇気も、「僕らが思っている以上に本気なので、クイズでちょっと緩いルール設定をすると、“どうなってるんだ!”と本番で不満をぶつけてくれます(笑)」という。
そんなやり取りも、歓迎姿勢。「岩井さんがああやって言ってくれると、他のレギュラー陣も加勢してくるときがあるのですが、きっと視聴者もそう思っている人がいるはずだから、これでいいと思っているんです。我々から、出演者の皆さんに“生放送で企画に対するダメ出しはやめてください”と言えば、皆さんすごくいい人たちなので不満を言わないと思いますが、それは番組にとって一つも得がないですから」。
●絶妙な難易度がテレビ企画とマッチした「投扇興」
“本気”や“むき出しの喜怒哀楽”が打ち出された最近の好評企画が、2時間まるまるトーナメント大会も実施した「投扇興」。90年代のバラエティ番組『しあわせ家族計画』(TBS)で見ていたハライチが、冠ラジオ番組『ハライチのターン!』(TBSラジオ)で時折チャレンジしていたものだ。金曜日の演出から提案を受け、実際に放送すると、「視聴率が上がったんです」と効果が出た。
江戸時代に始まった日本の伝統遊戯だが、緊張感を引き出す演出にショーアップし、連帯責任という仕組みを導入したことにより、チャレンジャーの本気度を誘発。さらに、「初めてやる人でもミラクルが起こって、名人にも勝てるチャンス要素がある一方で、やっぱり何回もやってる人のほうが上手なんです」という絶妙な難易度が、テレビ企画のパッケージと見事にマッチした。
「ハライチさんが何回やっても“投扇興おもしれー!”と言ってくれるのが大きいです」と興奮しているのが分かりやすく伝わってくるのに加え、金曜日だけでなく、他の曜日に出演するゲストまで「投扇興やりたいです」とリクエストするケースが出てくるのは、演者側も視聴者側も楽しんでいる企画であることを裏付けている。
「投扇興」に挑む澤部佑 (C)フジテレビ
○ゲストが口をそろえる「また来たい」 リピーターを生むMCの愛され力
番組が用意した企画に本気で取り組むのなら、自分たちで考えた企画への熱量はより大きなものになる――それを実証したのが、今年8月27日に放送された、芸能人が考案したオリジナルゲームで対決する「ポンタゴン」だ。
岩井は、拡大写真から梨の断面かフクロウの顔かを当てる「NASHI FUKUROU」。神田は、自分が写っている写真の場所がニューヨークか否かを当てる「It's New York」と、スムージーに混ぜた食材を当てる「ムジムジ! スムージー!」。澤部は、芸能人の丸刈りの写真から同一人物を当てる「スターヘッドマッチング」を出題。
この演出については、「どういう衣装で登場するか、全体のカラーリングをどうするかというところまで、担当ディレクターといろいろ詰めて決めているんです」と、演者たちの強いこだわりが反映されていた。
そして生放送本番は大いに沸き立つ結果に。その背景には、「出演者の方々が、みんなでこのゲームを盛り上げようというチームワークがあるんです」という。「『ぽかぽか』は、そこがありがたいです。7月から火曜日の演出が入社5年目の若いディレクターになったのですが、制作側が考えたちょっと荒削りな企画も何とか成立させようと盛り上げてくれます」と明かしながら、「こちらがそれに甘えてはいけないんですけどね」と気を引き締めた。
「NASHI FUKUROU」を主宰する岩井勇気 (C)フジテレビ
こうしたMC・レギュラー陣の姿勢は、毎日登場するゲストたちにも好印象。退場時にMCに振られ「今日は本当に楽しかったです」「また来たいです」と答えるのはテレビ的なおなじみのやり取りに見えるが、田村氏は「同じ方が2回、3回と出てくださるので、本当に“楽しかった”と体感していただいているのだと思います」と想像する。
そこは、MC3人の力量が大きいといい、「当たり障りのないトークをしても番組は盛り上がらないので、突っ込むところは突っ込んでいくのですが、それでゲストの方が怒っていたという話は一度も聞いたことがないです」と称賛。また、「お肉切ってみたかったんですよー」と番組をよく見ているゲストが多いのは、「ハライチさんや神田さん、レギュラー陣が、芸能界で愛されているからだと思います。だから、この番組は業界視聴率がとても高いです(笑)」と解説した。
●観覧客まで“出演者”に…視聴者の没入感を誘う
一般視聴者を巻き込むスタイルも『ぽかぽか』の特徴。「麻雀牌手積みチャレンジ」の牌の並べ担当といった事前募集だけでなく、その場で決まった観覧客が舞台に上がってクイズやゲームに参加したり、観覧客越しの画やリアクションを映したりすることで、視聴者がテレビ画面の中と一緒に楽しむ空気を味わえる“没入感”を意識している。
これは、田村氏が担当していた『ダウンタウンなう』で、ダウンタウン＆坂上忍とゲストがお酒を飲みながら居酒屋でトークを繰り広げる「本音でハシゴ酒」の演出にも通じるといい、「あれは、まるで芸能人と隣の席で飲んでいるかのような雰囲気を味わってほしいと思って作っていました」とのこと。
前述の「NASHI FUKUROU」では、出演者が舞台から下りて、観覧客と一緒にクイズに挑戦し、坂下千里子は正解すると観覧客と自然にハイタッチしていた。「今、ああいう番組ってないじゃないですか。でも、テレビってアナログなもので、その行き着く先が出演者の喜怒哀楽だと思うのですが、それが一般の方と交わることでまた別の面白さが出てくると思うんです」と狙っている。
“お客さんの顔が見える”といえば、外観覧も『ぽかぽか』ならではのシステム。「やっぱりあそこに人が集まると、出演者の方のテンションが上がるんです。目の前でウケているというのが分かりますから、喜怒哀楽をより増長させる装置が、中のお客さんと外観覧の皆さんですね」と、番組にとって重要な要素と位置づけている。
田村氏は生放送本番中、常に観覧客の後ろに立っている。その理由は、「よりテレビで見る感覚に近いほうがいいと思っていて。本音は家でサブ(副調整室)とリモートでつないで、他のチャンネルとザッピングしながら見たいくらいなんです」といい、可能な限りの視聴者目線で放送を見守っているそうだ。
田村氏目線の『ぽかぽか』生放送 (C)フジテレビ
○『ダウンタウンなう』で学んだ「道を作る」こと
『ダウンタウンなう』では、もう一つ学びがあった。ある出演者から言われた「道を作ってくれ」という言葉が、『ぽかぽか』にも生きているという。
「本音でハシゴ酒」は、お酒を飲みながら自由にトークしていた印象だが、出演者の立場として、「ゲストを呼んで“はいどうぞ”と野ざらしだとしゃべれない。かと言って“これをしゃべってくれ”と指定されるのも違う。道を作ってくれたら、その道を進むか逸れるかは任せてほしい」というのが、その真意。
田村氏は「本番が始まるまでにこちらができる準備はしておきますが、その道をストレートに行ってもいいですし、途中で逸れてもこっちが無理やり戻そうとはしません。どこを走るかは、出演者の皆さんの自由なので」と受け止め、「『ぽかぽか』のMC3人は、時には外れて戻ってきたりしますが、そこで事故ることもない。用意した道のゴールに到達しないこともあるし、僕らが作っていない道ができる発見もあります。僕は観覧席の後ろで見ていて、カンペも出さずに手を叩いて笑っているのがほとんどなので、今日はどういうルートを通ってくれるんだろうと、毎日楽しいです」と、全幅の信頼を寄せている。
●MLBに津波警報…生放送なしでも番組を進行する理由
生放送ゆえに様々なハプニングが起こる番組だが、突発的な事象は番組内だけではない。昨年10月31日の放送は、直前のMLBワールドシリーズ中継が延びに延び、わずか1分20秒で生放送が終了した。
この日の番組内容は、ワールドシリーズの中継が『ぽかぽか』に当たる可能性があることを把握した2カ月前から準備。事前に状況を承諾してもらったゲストをブッキングし、大部分が放送されないことになれば後日編集して出すことを決め、「せっかくお客さんが来てくれているので、待たせるわけにはいかない」と、11時50分からいつも通りに進行した。
放送されないが、CMを入れるタイミングも作る本番仕様で、出演者のテンションは「いつもと全く同じでした」と手抜きなし。結果、エンディングの最後の最後に放送が始まり、「ドジャースの皆さん、おめでとうございましたー!」と言いながら「ぽかぽか〜」とわずかな生放送を締めくくった。
この体制は、今年7月30日に津波警報発令に伴う緊急報道特番で休止になった際も踏襲。あべ静江と水沢アキをゲストに迎え、いつでも生放送を迎えられるように番組を進行していたが、13時30分頃に全編休止が決まったことを受け、13時40分頃に終了。あべと水沢は、9月17日に改めて出演した。
(C)フジテレビ
○報道経験が生きる「コンプラ意識」と「感情の想像」
入社してから4年間、報道局に在籍していた田村氏。そこで培ったノウハウとして、ディフェンス面とオフェンス面の二面が今に生きているという。
ディフェンス面は、コンプライアンス意識。「原稿でここまで行き過ぎた表現をしたら、もし裁判になった時に負けるといった感覚は、制作者としてプラスに働いていると思います」と語る。
『ぽかぽか』は生放送ということもあり、「構成上で気をつけているのは、両論併記になるようなトークにすることです。エピソードはどうしても不幸話とか、誰かを批判するとか、ネガティブなほうが面白くなりがちなのですが、その話をしてもらった上で、リカバリーするポジティブなトークも構成上、絶対に入れます」と必須事項に。
具体的に、アスリートが高校時代の部活でスパルタ指導を受けたトークがあると、その経験があったからこそ後の活躍があるという流れを作って“読後感”を良くすることに加え、学校側に表現を確認するなど、リスクヘッジを行っているのだ。
一方のオフェンス面は、報道の取材現場で様々な人の感情に触れてきた経験だ。
「東日本大震災では発生からずっと東北に行って、津波で家が流された直後の被災者の方にインタビューしたり、ほかにも逮捕される直前の人に直撃取材したり、殺人の被害者遺族の方にお話を聞いたり、逆にうれしいことが起こった現場にも行きました。こうして、様々な感情を持った人たちと接してきたことで、 “こういうトークや表現をしたら、テレビの向こう側の人はこう思うんじゃないか”と、より想像できるようになりました」
これが、『ぽかぽか』で“喜怒哀楽”を重視する意識にもつながっているといい、「制作者としての根本になっています」とのことだ。
●ボリュームゾーン視聴層の個人視聴率が倍増
ネットニュースではたびたび打ち切り説が流されるが、「視聴率は上がってきているので、番組開始以来、スタイルを変えていないんです」という『ぽかぽか』。個人視聴率の上昇を目指して、まずは昼の時間帯のボリュームゾーンである65歳以上の層を狙った結果、番組開始当初に比べて同層の個人視聴率が倍増するなど、その成果が徐々に出てきているという。
『ヒルナンデス!』との差も徐々に縮まってきており、次のステップとして若い層の獲得も目指し、10月2日にはアイドルグループのCUTIE STREET、同20日にはKEY TO LITをメインゲストに迎えた。
「上の層も若い層も、人が人に興味を持つという根幹は変わらないので、テレビ離れが進んでいると言われている中で、より多くの人に見てほしいと思っています」と意欲を示す田村氏。
「毎日同じ時間に2時間生のバラエティをやるって、テレビというメディアしかないと思うんです。スマホでは見られない、喜怒哀楽や何が起きるか分からないスリルといった面白さが詰まっているので、スマホネイティブ世代の人たちにも、『ぽかぽか』にしかないものがあるというのが伝わるといいなと思います」と願い、そのためにも、「個人的にはもっとハプニングがあっていいし、もっと訳の分からない展開があっていいと思っています」と構想を述べた。
○番組発フォーマットでゴールデンタイム進出も狙う
長期的な視点としては、かつての『笑っていいとも!』と同様に、フジテレビの制作者を育成する場としての機能も担っている。火曜担当演出は入社5年目の社員を起用しているが、「もちろんまだ経験が足りない部分はあるものの、いいものを作るために努力して、失敗しても怒られてもへこたれないディレクターマインドが素晴らしいです」と、期待に応える働きぶりを見せている。
さらに、『ぽかぽか』発の番組フォーマットでゴールデンタイムへの進出を目論む企画開発も実施。「これだけ個性豊かな人気者がMCとレギュラーにそろっているので、各曜日の演出に“『ぽかぽか』でパイロット版(＝新番組のお試し企画)の感覚で作ろう”と呼びかけています」という。
そこで放送されたのが、水曜担当演出が企画した前述の「ポンタゴン」や、月曜担当演出が考えた、出演者が寿司の早握り習得・円周率50ケタ暗記・マジック披露・ドミノ2000個並べといった人生初のチャレンジに60分間で挑む「ミッション60minutes」などの全編ぶっ通し企画。1週間で2時間×5日間という様々な企画を試しやすいフィールドがあるだけに、こちらも積極的に仕掛けていく考えのようだ。
(C)フジテレビ
●田村優介1984年生まれ、東京都出身。早稲田大学卒業後、2007年にフジテレビジョン入社。報道局に配属後、バラエティ制作に異動し、『ほこ×たて』『トーキングフルーツ』『ダウンタウンなう』『ヨルタモリ』などを担当。編成部を経てバラエティ制作に戻り、現在は『ぽかぽか』総合演出のほか、『オールスター合唱バトル』のチーフプロデューサーなどを務める。
