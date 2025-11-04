アサリの酒蒸し【材料】（4人分）アサリ(砂出し) 約 300g酒 大さじ 4刻みネギ 大さじ 4バター 20gしょうゆ 小さじ 1【下準備】1、アサリは殻と殻をこすりあわせるように水洗いして、ザルに上げておく。【作り方】1、深めのフライパンにアサリを入れて酒を加え、蓋をして強火にかけ、口が開いたらアサリを器に取り出す。2、蒸し汁は網でこして半量になるまで煮詰め、バター、しょうゆを加えて溶かす。器に盛ったアサリに刻みネギを振り、蒸し汁を全体にかける。