牛肉で基本のしゃぶしゃぶ 野菜たっぷりシンプルが一番【材料】（2人分）牛肉(薄切り) 300~400g白菜 3枚青菜(水菜) 2株白ネギ 1本ニンジン 1/6本シイタケ(生) 2個エノキ 1/2袋葛きり(水煮) 1袋<だし汁>水 1000~1500ml昆布(10cm角) 1枚酒 100ml塩 小さじ 1/2ネギ(刻み) 適量<紅葉おろし>大根 3cm赤唐辛子 1~2本ポン酢ダレ(市販品) 適量ゴマダレ(市販品) 適量ニンニク(すりおろし) 1片分【下準備】1、＜だし汁＞をつくる。鍋に水、昆布を入れて30分以上置き、そのまま火にかけて、煮たったら昆布を取り出し、酒、塩を加える。鍋の大きさによって、水の量を加減して下さい。2、白菜はサッと水洗いして、葉はザク切りに軸は削ぎ切りにする。3、青菜(今回は水菜を使用)は根元を切り落として水洗いし、長さ4cmに切る。4、白ネギは水洗いして、幅1cmの斜め切りにする。5、ニンジンは幅5mmの輪切りにし、あればお好みの型で抜く。型抜きしない場合は皮をむいてから輪切りにする。6、シイタケは石づきを切り落とし、かたく絞ったキッチンペーパー等で汚れを拭き取る。軸と笠に切り分け、軸は縦半分に裂き笠には飾り切りをする。7、エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。8、葛きりはザルに上げて水洗いし、水気をきる。乾燥の葛きりの場合は袋の表示に従って柔らかくもどす。9、＜紅葉おろし＞を作る。赤唐辛子のヘタを取って種を取る。大根の皮をむき、菜ばしで1〜2ヶ所穴をあけ、赤唐辛子を穴に差し込んで、差し込んだ側から、すりおろして紅葉おろしにする。汁気が多い場合はザルに上げ軽く汁気をきって下さい。【作り方】1、鍋に入れた＜だし汁＞を煮たて、牛肉を1枚ずつ箸ではさんで、＜だし汁＞の中をゆらゆらと泳がし、引き上げる。軽く火を通す程度がおいしいです。薬味を入れたポン酢ダレや、すりおろしニンニクを入れたゴマダレにつけながらいただく。2、具も鍋に入れ、サッと火を通して、お好みのタレにつけていただきます。途中アクがたくさん出てくれば、アクを取って下さい。【このレシピのポイント・コツ】豚薄切り肉や、薄切りのブリやタイなどのお魚でもしゃぶしゃぶして、おいしくいただけます！