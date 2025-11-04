基本から変わり種まで【しゃぶしゃぶ】の絶品レシピ9選〜ワインやとろろ、タイ風のアレンジも！
肉や魚介をさっとお湯にくぐらせるしゃぶしゃぶは、手軽でヘルシーな人気の鍋料理です。
昆布だしの基本から、ワインやトマトベースの変わり種、さらにはタイ風まで、食卓が盛り上がる絶品レシピ9選をご紹介します。ぜひ、みんなでワイワイ囲んでみてください！
【昆布だし香る】牛肉で基本のしゃぶしゃぶ
お家で本格的にしゃぶしゃぶを楽しむなら、だしにこだわるのがポイント。昆布だしを沸騰させたら、牛肉を1枚ずつ入れて火を通しましょう。昆布の上品な香りが、お肉の旨みを際立たせます。野菜やタレ、薬味の組み合わせは自由自在。味変も楽しみながら、賑やかに鍋を囲んでみてください。
■おしゃれで新しい味！【ワイン・トマト】牛しゃぶアレンジ2選
赤ワイン入りのスープでいただく、大人のためのしゃぶしゃぶ。ワインはさっぱりしたものを選ぶと牛肉の風味とマッチしますよ。大根やニンジンは硬いので、ピーラーでリボン状にするとすぐに火が通り、食べやすいです。〆のリゾットは淡い紫色でとても華やか。2種類のチーズの濃厚な味わいと共にどうぞ。
和食のしゃぶしゃぶを、色鮮やかなトマトベースのスープにアレンジします。ニンニク香る爽やかなスープは牛肉との相性が最高。洋風しゃぶしゃぶなので、セロリやルッコラなどの風味豊かな野菜を組み合わせるのがコツ。つけダレはマヨネーズに粒マスタードを加えて濃厚テイストに。〆はパスタやペンネがおすすめです。
■あっさりヘルシー！【たれ・とろろ】豚しゃぶレシピ3選
薄切りしょうがとだし汁で作るシンプルなスープは、あっさりとして幅広い世代に好まれます。準備の手間が少ないため、週末の夕食に気軽に作れるのが魅力。ポン酢ダレは市販でも良いですが、ユズやスダチ汁を使うと香り高く本格的な味わいになります。市販のポン酢とブレンドするのもイチオシです。
春菊やネギなど香りの強い野菜と、豚肉のやさしい風味が絶妙に調和します。昆布だしを吸った油揚げもたまりませんよ。あっさりとしただしなので、〆はつるっとしたうどんがベストです。豆腐をプラスしてヘルシーにいただくのも良いでしょう。
麺つゆでだしを作る、とても手軽なしゃぶしゃぶです。ポイントはポン酢に粘りのあるとろろを加えること。タレが豚肉にしっかりからみ、トロロの食感と相まっていつもと違う新鮮な味わいを堪能できます。豚肩ロース肉は脂身が少なく、ヘルシー志向の方にも人気です。
■贅沢で華やか！ ブリ・鯛・タイ風【魚介しゃぶしゃぶ】3選
ブリの薄造りをしゃぶしゃぶにする、冬ならではの贅沢なレシピです。冬に旬を迎えるブリは脂のりが良く、ポン酢の酸味ともマッチします。刺身用を使うので、サッとだしに色が変わる程度にくぐらせるだけでOK。ブリのエキスが溶け込んだスープは、ぜひ〆の雑炊で最後まで味わってくださいね。
お刺身用の鯛を昆布だしにサッとくぐらせると、旨みが増して極上のしゃぶしゃぶに。鯛の淡泊で上品な味を活かすため、だしも具材もシンプルにするのが秘訣です。特別な日の食卓や、大切なお客様のおもてなしにも最適。
エスニック風のしゃぶしゃぶは、下味や付けダレに使うナンプラーが味の決め手。風味が強く、少量でも一気に本格的に仕上がります。ワンタンはすぐに火が通るため、その都度包んで鍋に加えましょう。エビや豚ひき肉の食感と、つるんとなめらかなワンタンの皮が絶妙な好バランス。〆はうどんやごはんも良いですが、異国情緒溢れるベトナムの米麺「フォー」もおいしいですよ。
■基本だしからアレンジまで！ しゃぶしゃぶで鍋料理を楽しもう
しゃぶしゃぶは、肉や魚介の旨みをシンプルに味わえるだけでなく、洋風やエスニックなど幅広いアレンジが楽しめる万能な鍋料理です。
昆布だしにこだわるひと手間や、野菜の切り方の工夫で、味わいが格段にアップしますよ。ぜひ、変わり種レシピにも挑戦して、家族や友人と鍋の時間を楽しんでくださいね。
(ともみ)
牛肉で基本のしゃぶしゃぶ 野菜たっぷりシンプルが一番
【材料】（2人分）
牛肉(薄切り) 300~400g
白菜 3枚
青菜(水菜) 2株
白ネギ 1本
ニンジン 1/6本
シイタケ(生) 2個
エノキ 1/2袋
葛きり(水煮) 1袋
<だし汁>
水 1000~1500ml
昆布(10cm角) 1枚
酒 100ml
塩 小さじ 1/2
ネギ(刻み) 適量
<紅葉おろし>
大根 3cm
赤唐辛子 1~2本
ポン酢ダレ(市販品) 適量
ゴマダレ(市販品) 適量
ニンニク(すりおろし) 1片分
【下準備】
1、＜だし汁＞をつくる。鍋に水、昆布を入れて30分以上置き、そのまま火にかけて、煮たったら昆布を取り出し、酒、塩を加える。鍋の大きさによって、水の量を加減して下さい。
2、白菜はサッと水洗いして、葉はザク切りに軸は削ぎ切りにする。
3、青菜(今回は水菜を使用)は根元を切り落として水洗いし、長さ4cmに切る。
4、白ネギは水洗いして、幅1cmの斜め切りにする。
5、ニンジンは幅5mmの輪切りにし、あればお好みの型で抜く。型抜きしない場合は皮をむいてから輪切りにする。
6、シイタケは石づきを切り落とし、かたく絞ったキッチンペーパー等で汚れを拭き取る。軸と笠に切り分け、軸は縦半分に裂き笠には飾り切りをする。
7、エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。
8、葛きりはザルに上げて水洗いし、水気をきる。
乾燥の葛きりの場合は袋の表示に従って柔らかくもどす。
9、＜紅葉おろし＞を作る。赤唐辛子のヘタを取って種を取る。大根の皮をむき、菜ばしで1〜2ヶ所穴をあけ、赤唐辛子を穴に差し込んで、差し込んだ側から、すりおろして紅葉おろしにする。
汁気が多い場合はザルに上げ軽く汁気をきって下さい。
【作り方】
1、鍋に入れた＜だし汁＞を煮たて、牛肉を1枚ずつ箸ではさんで、＜だし汁＞の中をゆらゆらと泳がし、引き上げる。軽く火を通す程度がおいしいです。薬味を入れたポン酢ダレや、すりおろしニンニクを入れたゴマダレにつけながらいただく。
2、具も鍋に入れ、サッと火を通して、お好みのタレにつけていただきます。
途中アクがたくさん出てくれば、アクを取って下さい。
【このレシピのポイント・コツ】
豚薄切り肉や、薄切りのブリやタイなどのお魚でもしゃぶしゃぶして、おいしくいただけます！
(ともみ)