【サンマルクカフェ】キットカットとコラボした贅沢メニュー4品が期間限定で登場こんなの美味しいに決まってるじゃん...。
サンマルクカフェは、2025年11月6日から26年1月8日まで、キットカットとコラボした期間限定メニュー4品を販売します。
サクサク食感が楽しいチョコスイーツ
クロワッサン×キットカットのサクサク食感が楽しめるチョコクロをはじめ、スムージー、ホットチョコ、パフェが登場します。
・プレミアムチョコクロ Made with KITKAT
クロワッサン生地に、オリジナルチョコレートとプチサイズのキットカット2本を包んで焼き上げた、サクサク食感のチョコクロ。表面にフレーク状キットカットとココアパウダーをトッピングし、外側と内側のWでサクッとした食感を堪能できます。
価格は390円で、5個入りのプレミアムBOXは1750円。
・プレミアムスムージー Made with KITKAT（Mサイズ）
ココアパウダーとチョコドリンクを合わせた濃厚なチョコスムージーに、フレーク状のキットカットを加えた一杯。グラス内側にはチョコソースをかけ、トップにプチサイズのキットカットを1本トッピングしていて、まるで"飲むキットカット"のような贅沢な味わいです。
価格は720円。
・プレミアムホットチョコ Made with KITKAT（Sサイズ）
生クリーム入りの濃厚でまろやかなチョコドリンクに、ベルギーチョコホイップをのせた贅沢な一杯。プチサイズのキットカット1本とフレーク状のキットカットをトッピングし、なめらかな口当たりとサクサク食感が絶妙に調和します。
価格は620円。
・プレミアムパフェ Made with KITKAT
プチサイズのキットカットを2本トッピングした、贅沢なチョコパフェ。ベルギーチョコホイップやチョコレートソース、生チョコアイスに加え、フレーク状のキットカットも使用し、サクサク食感を存分に味わえる一品です。
価格は720円。
予告なく販売を終了する場合や、店舗によって価格が異なる場合があります。
フェアの詳細は公式サイトから確認できます。
SNSキャンペーンも実施
キットカットとサンマルクカフェの初コラボを記念し、2つのキャンペーンを実施します。
・プレミアムチョコクロ Made with KITKAT【フォロー＆リポストキャンペーン】
サンマルクカフェ公式Xアカウント（@st_marc_cafe309）をフォローし、キャンペーン対象投稿をリポスト、または「今年頑張ったこと」を引用リポストすると、抽選で100人にサンマルクカフェeGift1000円分が当たります。
応募期間は2025年10月30日15時から11月9日23時59分まで。
詳細は公式サイトから確認できます。
・「#チョコクロで応援」投稿キャンペーン
サンマルクカフェ公式Instagramアカウント（@saint_marc_cafe_official）をフォローし、対象商品を購入後、メッセージを記入して写真撮影。「#チョコクロで応援」ハッシュタグをつけて投稿すると、「BRUNO スチーム＆ベイク トースター」が抽選で3人に、「ブレイクタイムセット（キットカット11枚入り5袋とサンマルクカフェドリップコーヒー5箱）」が抽選で10人に当たります。
応募期間は、2025年11月6日12時から12月3日23時59分まで。
詳細は公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部