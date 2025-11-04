【サンマルクカフェ】キットカットとコラボした贅沢メニュー4品が期間限定で登場こんなの美味しいに決まってるじゃん...。

サンマルクカフェは、2025年11月6日から26年1月8日まで、キットカットとコラボした期間限定メニュー4品を販売します。

サクサク食感が楽しいチョコスイーツ

クロワッサン×キットカットのサクサク食感が楽しめるチョコクロをはじめ、スムージー、ホットチョコ、パフェが登場します。

・プレミアムチョコクロ Made with KITKAT

クロワッサン生地に、オリジナルチョコレートとプチサイズのキットカット2本を包んで焼き上げた、サクサク食感のチョコクロ。表面にフレーク状キットカットとココアパウダーをトッピングし、外側と内側のWでサクッとした食感を堪能できます。

価格は390円で、5個入りのプレミアムBOXは1750円。

・プレミアムスムージー Made with KITKAT（Mサイズ）

ココアパウダーとチョコドリンクを合わせた濃厚なチョコスムージーに、フレーク状のキットカットを加えた一杯。グラス内側にはチョコソースをかけ、トップにプチサイズのキットカットを1本トッピングしていて、まるで"飲むキットカット"のような贅沢な味わいです。

価格は720円。

・プレミアムホットチョコ Made with KITKAT（Sサイズ）

生クリーム入りの濃厚でまろやかなチョコドリンクに、ベルギーチョコホイップをのせた贅沢な一杯。プチサイズのキットカット1本とフレーク状のキットカットをトッピングし、なめらかな口当たりとサクサク食感が絶妙に調和します。

価格は620円。

・プレミアムパフェ Made with KITKAT

プチサイズのキットカットを2本トッピングした、贅沢なチョコパフェ。ベルギーチョコホイップやチョコレートソース、生チョコアイスに加え、フレーク状のキットカットも使用し、サクサク食感を存分に味わえる一品です。

価格は720円。

予告なく販売を終了する場合や、店舗によって価格が異なる場合があります。

フェアの詳細は公式サイトから確認できます。

SNSキャンペーンも実施

キットカットとサンマルクカフェの初コラボを記念し、2つのキャンペーンを実施します。

・プレミアムチョコクロ Made with KITKAT【フォロー＆リポストキャンペーン】

サンマルクカフェ公式Xアカウント（@st_marc_cafe309）をフォローし、キャンペーン対象投稿をリポスト、または「今年頑張ったこと」を引用リポストすると、抽選で100人にサンマルクカフェeGift1000円分が当たります。

応募期間は2025年10月30日15時から11月9日23時59分まで。

詳細は公式サイトから確認できます。

・「#チョコクロで応援」投稿キャンペーン

サンマルクカフェ公式Instagramアカウント（@saint_marc_cafe_official）をフォローし、対象商品を購入後、メッセージを記入して写真撮影。「#チョコクロで応援」ハッシュタグをつけて投稿すると、「BRUNO スチーム＆ベイク トースター」が抽選で3人に、「ブレイクタイムセット（キットカット11枚入り5袋とサンマルクカフェドリップコーヒー5箱）」が抽選で10人に当たります。

応募期間は、2025年11月6日12時から12月3日23時59分まで。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部