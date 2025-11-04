東野幸治、田村淳＆田村亮に“ロンブー解散”について直撃！「こんなことまで話すつもりなかった」

11月4日（火）の『ロンドンハーツ』では、「緊急直撃！淳と亮が東野さんに解散についてグイグイ聞かれました」が放送される。

ロンドンブーツ1号2号の解散発表から約4カ月。

番組では、コンビ結成から現在までの心境や解散に至るまでの経緯など、大先輩・東野幸治が田村淳、田村亮を1人ずつ呼び出して緊急直撃する。

それぞれ個別で話すため、淳、亮はお互い何を話したのかわからないが…「東野さんが本当にすごい!!」。

淳は「こんなことまで話すつもりなかったのに…」、亮は「東野さんには本当のことを言ってしまう」と、両者ともに東野の引出し力を大絶賛する。

また、ロンブーのデビュー当時から付き合いがある品川庄司・品川祐は「解散したっていうけど、正直なにが変わったのかわからない」と笑いながら話す。

いざ対談が始まると、まずはロンブーの芸人としての生い立ちから聞き出す東野。

藤田ニコルは「なにも知らなかった…」と、テレビではあまり語られていなかった事実に驚愕する。

さらに、亮が憧れていた芸人はまさかの“あの人”。

お互いに不満や不安があった時期を乗り越え、紆余曲折してきた2人は密室で何を語るのか？