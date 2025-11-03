悪性リンパ腫とは？悪性リンパ腫を治療しないとどうなるのでしょうか？本記事では悪性リンパ腫を治療しないとどうなるのかについてご紹介します。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

悪性リンパ腫とは？

悪性リンパ腫は、免疫系の一部を形成するリンパ球が異常に増殖する疾患として認識されています。

この疾患は、リンパ系組織やリンパ節外組織（節外器官）といったリンパ球が存在する場所で発生します。

悪性リンパ腫は、大きく分けてホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫の二つに分類されます。

非ホジキンリンパ腫は、さらにがん化したリンパ球の種類により、B細胞リンパ腫、T細胞リンパ腫、NK細胞リンパ腫に細分化されます。

非ホジキンリンパ腫は、日本人の悪性リンパ腫の大部分、約90％以上を占めています。

悪性リンパ腫の主な症状には、リンパ節の腫大、発熱、体重の減少、夜間の発汗などがありますが、これらの症状は必ずしも特定の疾患を示すものではありません。

また、リンパ腫の発症原因は完全には解明されていませんが、リンパ球内での遺伝子異常や免疫系の機能不全が一部の原因とされています。

悪性リンパ腫を治療しないとどうなるのか

悪性リンパ腫は、免疫系の一部であるリンパ球ががん化する病気で、悪性リンパ腫の進行速度と治療の必要性は病型や病期によります。

治療を受けない場合、悪性リンパ腫は体内で進行し、全身にさまざまな症状を引き起こす可能性があります。

中悪性度のリンパ腫は、診断直後の死亡率が高く、治療をしないと数週間から数カ月で命に関わる可能性があります。

しかし、適切な治療を受けることで完治する可能性もあります。

一方、低悪性度のリンパ腫は進行が遅く、治療効果もありますが、再発率が高いといわれています。

低悪性度のリンパ腫は、症状が乏しく、放置されることがあります。

しかし、再発が多いため、長期的な観察と管理が必要です。

したがって、悪性リンパ腫を治療しないと、病状が進行し、全身的な症状が現れ、最終的には生命を脅かす可能性があります。

「悪性リンパ腫」についてよくある質問

ここまで悪性リンパ腫を紹介しました。ここでは「悪性リンパ腫」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

悪性リンパ腫を治療しないと、どのように症状が進行しますか？

甲斐沼 孟（医師）

悪性リンパ腫は、白血球の一種であるリンパ球が異常に増殖し、リンパ節などで腫瘍を形成する血液のがんの一種です。

治療を受けない場合、症状は次第に進行します。

初期段階では、リンパ節の腫れやしこりが比較的早く現れることがあります。

リンパ節の腫れやしこりは、首、わきの下、足の付け根などのリンパ節が多い部分で特に見られます。

悪性リンパ腫が進行すると、腫れやしこりが広がり、全身に症状が現れることがあります。主な全身症状には、発熱、体重の減少、激しい寝汗（盗汗）が挙げられます。

さらに、腫瘍が大きくなると、気道、血管、脊髄などが圧迫され、気道閉塞、血流障害、麻痺などの症状が現れることもあります。

悪性リンパ腫を治療しない場合、生存率や余命はどうなりますか？

甲斐沼 孟（医師）

悪性リンパ腫は、リンパ系の細胞が異常に増殖することにより発生する血液がんの一種です。

治療を行わない場合の生存率は、病型、病勢（病気の進行速度）、病期（病気の進行度）により大きく異なります。

悪性リンパ腫は、その種類や進行度により、治療の効果が大きく異なります。

例えば、病期で分けると、限局期（ステージⅠ～Ⅱ）の5年生存率は約70～90％、進行期（ステージⅢ～Ⅳ）では約40～60％となります。

これは、病気が進行するにつれて治療の困難さが増すためです。

また、悪性リンパ腫の種類によっても生存率は異なります。ホジキンリンパ腫の5年生存率は約90％、非ホジキンリンパ腫の場合は約70-90％とされています。

編集部まとめ

ここまで悪性リンパ腫についてお伝えしてきました。悪性リンパ腫についての要点をまとめると以下の通りです。

⚫︎まとめ

・悪性リンパ腫とは、免疫系の一部を形成するリンパ球が異常に増殖する疾患である

・悪性リンパ腫の症状として、リンパ節の腫れやしこり、発熱、体重の減少、激しい寝汗などが挙げられる

・悪性リンパ腫の生存率は、ステージⅠ～Ⅱの5年生存率は約70～90％、ステージⅢ～Ⅳでは約40～60％とされている

