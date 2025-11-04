ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

忙しい日々がもたらす損

忙しい日々の中で、私たちは“考える時間”をどんどん失っているように思います。

スマートフォンを開けば情報が絶え間なく流れ、会議や打ち合わせが終われば、すぐに次の予定。

気づけば「今日、自分は何を感じて、何を学んだんだろう」と振り返る余白がないまま一日が終わってしまう。

けれど、成長は“考える時間”の中で起こります。

うまくいったことも、失敗したことも、そのままにしておけばただの出来事です。

そこに「なぜ？」「次はどうする？」と自分なりの問いを立てた瞬間、それは“学び”に変わります。

振り返ることが学びにつながる

数々の企業を立て直した伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクは、内省と分かち合いの大切さを次のように語っています。

内省や分かち合い、それらを通じた学びの機会は、様々な場面で見つけられる。

時間や場所、形を問わず、深く考える時間を日常の中につくろう。

考えることは、特別な儀式ではありません。

コーヒーを飲みながら、電車の中でぼんやりと、一日の終わりに「今日は何を学べたかな」とつぶやくだけでもよいのです。

忙しくても一息つく時間を

大切なのは、立ち止まる勇気です。

多忙の波に流されっぱなしだと、目の前の仕事は片づいても、自分自身はどこにも進めない。

だからこそ、一日のどこかに“静かな時間”を置く。

その小さな習慣が、考える力を鍛え、昨日より少しだけ深く人を理解し、自分を整えることにつながっていくのです。

たった5分でもスマートフォンを伏せて、自分の心の中を覗く時間を持ちましょう。

その沈黙の中に、あなたの次の学びが潜んでいます。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集して作成しました。）