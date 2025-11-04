「昨季のように重要な存在ではない」昨シーズンMVPの日本人MFがまさか！“完敗”で再び控えに降格か「我慢強くチャンスを待たなければ…」
リーズの田中碧は11月２日、プレミアリーグ第10節のブライトン戦で２試合連続の先発出場を果たした。だが、前節と違い、チームは完敗している。
開幕から２試合でスタメンに名を連ねた田中だが、負傷で戦列を離れている間に、新戦力のショーン・ロングスタッフとアントン・シュタッハが台頭。復帰後もベンチスタートが続いた。
だが、10月に連敗を喫したダニエル・ファルケ監督は、第９節ウェストハム戦で田中を再びスタメンにするなど変更に踏み切る。すると、リーズは２−１で勝利し、４試合ぶりに白星を取り戻す。田中もさらなる浮上が期待されたが、ブライトン戦でリーズは０−３で完敗している。
これを受け、『TBR Football』は11月２日、「直近は先発出場しているものの、タナカはまだ定期的に最高レベルでやれることを証明しなければならない」と報じた。
「昨季、チームが接戦を制してチャンピオンシップ優勝を果たしたなかで、タナカはリーグ戦で43試合に出場し、５得点・２アシストを記録した。デュッセルドルフからリーズに移籍し、明らかに重要な存在となった。シーズンベストイレブンにも選ばれ、リーズの年間最優秀選手を受賞している。だが、今季はそのようにいっていない」
同メディアは「ウェストハム戦後、（田中は）過度の自己批判で監督から自分に厳しくなりすぎてはいけないと求められた」と続けている。
「だが、シュタッハとロングスタッフの強力なパフォーマンスで、タナカは引き続き我慢強くチャンスを待たなければいけないかもしれない」
そのうえで、TBRは「自分が望んでいたようなスタートを切っていないかもしれない。だが、イングランドの評論家は彼の才能に気づいている」とも指摘。以前、イアン・ライト氏が田中を称賛したことを振り返りつつ、田中への期待をうかがわせた。
「まだ28試合が残っており、パフォーマンスを向上させ、出場機会を得るチャンスは十分にあるかもしれない。リーズはゴールスコアラーを獲得できなかった。それだけに、前線の競争が激しいことで彼が生き生きするかもしれない」
世界最高峰のリーグで長いシーズンを通じ、常に絶好調を保つことはできない。出場機会の増減を含め、浮き沈みはあるだろう。ただ、田中はそれだけ高いレベルを目指してきた。プレミアリーグという舞台で、日本代表MFがどこまでの高みに達することができるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
開幕から２試合でスタメンに名を連ねた田中だが、負傷で戦列を離れている間に、新戦力のショーン・ロングスタッフとアントン・シュタッハが台頭。復帰後もベンチスタートが続いた。
だが、10月に連敗を喫したダニエル・ファルケ監督は、第９節ウェストハム戦で田中を再びスタメンにするなど変更に踏み切る。すると、リーズは２−１で勝利し、４試合ぶりに白星を取り戻す。田中もさらなる浮上が期待されたが、ブライトン戦でリーズは０−３で完敗している。
「昨季、チームが接戦を制してチャンピオンシップ優勝を果たしたなかで、タナカはリーグ戦で43試合に出場し、５得点・２アシストを記録した。デュッセルドルフからリーズに移籍し、明らかに重要な存在となった。シーズンベストイレブンにも選ばれ、リーズの年間最優秀選手を受賞している。だが、今季はそのようにいっていない」
同メディアは「ウェストハム戦後、（田中は）過度の自己批判で監督から自分に厳しくなりすぎてはいけないと求められた」と続けている。
「だが、シュタッハとロングスタッフの強力なパフォーマンスで、タナカは引き続き我慢強くチャンスを待たなければいけないかもしれない」
そのうえで、TBRは「自分が望んでいたようなスタートを切っていないかもしれない。だが、イングランドの評論家は彼の才能に気づいている」とも指摘。以前、イアン・ライト氏が田中を称賛したことを振り返りつつ、田中への期待をうかがわせた。
「まだ28試合が残っており、パフォーマンスを向上させ、出場機会を得るチャンスは十分にあるかもしれない。リーズはゴールスコアラーを獲得できなかった。それだけに、前線の競争が激しいことで彼が生き生きするかもしれない」
世界最高峰のリーグで長いシーズンを通じ、常に絶好調を保つことはできない。出場機会の増減を含め、浮き沈みはあるだろう。ただ、田中はそれだけ高いレベルを目指してきた。プレミアリーグという舞台で、日本代表MFがどこまでの高みに達することができるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」