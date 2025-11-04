バドミントンの志田千陽選手が3日、都内で行われたイベント「TENTIAL Potential Project」に登場。参加者との交流を行いました。

志田選手は2024年パリ五輪で松山奈未選手との“シダマツペア”で女子ダブルス銅メダルを獲得。その後、8月の世界選手権を最後にペアを解消し、現在は五十嵐有紗選手と新たなペアを組んでいます。

この日のイベントではバドミントン体験会の参加者へアドバイスを送ったほか、自らもラケットを握りプレーを行った志田選手。「初めてだったので緊張しましたが、参加した皆さんが盛り上げてくださって、私自身も楽しく出来ました」と笑顔で参加者との交流を楽しみました。

ここまで6大会に出場した五十嵐選手との新ペアには、「最初の3大会はかみ合わないところも多く、課題だらけだった」とコメント。「五十嵐選手とは仲も良いが、先輩と組むという意識から緊張でパニックになってしまったこともあった」とも明かしますが、「4大会目からは自分たちのストロングポイントが見え、ちょっとずつ前に進んできている」と語りました。

次戦は11日から行われる熊本マスターズに出場予定。「自分のチームの再春館製薬所も熊本にあり、熊本で行われる国際大会は本当に貴重。皆さんに楽しんでもらえるようなプレーが出来るように、自分自身も楽しんでいけるように頑張りたい」と意気込みました。