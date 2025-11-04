Photo: はらいさん

パンチホールも改善されるといいなぁ。

この夏発売されたSamsung（サムスン）の最新折りたたみスマートフォン Galaxy Z Fold7は、まさにウルトラ級に進化した薄さと軽さが強みとされ、一部の地域では爆売れしているとも報じられています。

すでに完成度は十分高いとも言えるGalaxy Z Fold7ですが、来年発売が予想される次期モデルにはいくつかの重要なアップデートがやってくるかもしれません。

Galaxy Z Fold8はバッテリー容量アップ、折り目改善、Sペン復活に期待？

韓国メディアのDealsiteが伝えた業界関係者の予想によると、Galaxy Z Fold8はレーザーを使って金属プレートを加工する技術が採用されることが期待されていて、それにより端末を開いたときのディスプレイの折り目部分がさらに目立たなくなるんだとか。また、バッテリー容量は5,000mAh以上にアップし、メモしたりスケッチを描くのに便利なSペンが再び搭載されるとのことです。

Galaxy Z Fold7を開いたときの厚みは僅か4.2mm。願わくば、あの薄さをキープしつつバッテリー増量に期待したいところですね。仮にSペンが本体に内蔵されるとしたら、ペン自体も刷新される可能性が考えられます。

また、今回の予想には含まれていませんでしたが、Galaxy Z Fold7で採用されたメインディスプレイのパンチホールを、画面下カメラに戻してほしいと願う方もいるのではないでしょうか。対策方法は一応存在しますが、どうせならパンチホールを気にすることなく画面いっぱいにコンテンツを表示させたいですからね。

