2025年10月19日(日)、千葉・幕張メッセ国際展示場7・8ホールにて開催された音楽フェス「SAMURAISONIC」。ロックやヒップホップなど多彩なジャンルのアーティストが集い、音楽好きにはたまらない一日となった。DUALはその中で、経営者バンドとして独自の存在感を放つステージパフォーマンスを披露し、会場を大きく盛り上げた。

≪開演前から最高潮──DUALのライブが放ったエネルギー≫

転換が終わり1曲目のイントロが鳴った瞬間、あたりが熱気に包まれた。勢いにつられ、さらに多くの人がライブエリアに集まり、このままさらに盛り上がるかと思ったその瞬間──ステージから放たれたのは、まさかの一言。

「これ、リハーサルやから」

会場に衝撃と笑いが走る中、本番が始まると、その熱気はリハーサルを遥かに超えていった。新メンバーを加え13名体制となった迫力あるステージに、会場全体がDUALの世界観に一気に引き込まれた。彼らの音楽はもちろん、かっこよさと面白さが両立するパフォーマンスによる「魅せるライブ」に、観客の視線は一瞬たりとも外れなかった。

≪言葉で心を動かす──MCに湧く会場≫

MCでは、ボーカルSYOTAが自身の過去や経験について語り始めた。

「誘拐のおかげで子供の頃の夢を思い出した」

そんな言葉を、堂々と笑顔で口にできるのはSYOTAだけだろう。思わず観客が耳を傾けずにはいられない、人生の機微をユーモアと熱量で包んだ物語がそこにあった。

続いて語られたのは、詐欺に遭ったという体験談。客席からは「まるで映画みたい」といった声も聞こえる中、SYOTAが放った次の一言が、さらに会場の空気を変える。

「詐欺のおかげで、阿部寛さん主演の映画『キャンドルスティック』に出会えた」

その言葉に続くように、今年7月に全国ロードショーされた映画『キャンドルスティック』の主題歌「Ineedyou」の演奏が始まった。軽やかなメロディーが、MCの熱量と物語を引き継ぎながら、ライブを次のステージへと優しく導いていった。

≪肉体を超えて放たれるもの──エネルギーが空間を支配した瞬間≫

ステージが熱気に包まれたその瞬間をカメラで捉えたら、DUALのメンバーたちが、自らの内側からエネルギーを放出しているかのような異様な光景が広がった。ただの照明ではない、ただの演出でもない。そこには、音と感情が一体となって放たれた“氣”のようなものが確かに存在していた。

観客を圧倒するパフォーマンスの裏で、目に見えない何かが空間を震わせていたようにさえ感じられる。写真に収められたその一瞬は、まるでエネルギーの奔流が人の姿を借りて噴き出したような、神がかった瞬間だった。

≪満員御礼──通路まで溢れる熱気≫

DUALが出演していたYAMATOステージは、その時間まさに大盛況。音が鳴り始めると同時に人々が続々と集まり、ライブエリアはすぐに埋まり始めた。さらにステージが進むにつれて、熱気に応えるように観客が増え続け、やがて通路まで人が溢れるほどに。その光景は、DUALの存在感の強さをまざまざと証明していた。

≪SAMURAISONICとは？──音楽をとことん楽しむ1日≫

「SAMURAISONIC」は、注目のアーティストが集結する音楽フェスティバル。ジャンルを越えた幅広いラインナップが揃い、音楽の“今”を全身で体感できるイベントとして、年々注目度が高まっている。DUALのように、楽曲・演出・ファンとのつながりすべてで印象を残すアーティストの登場は、フェス全体の価値を一段と高めている。

≪音楽フェスの未来を予感させるステージ≫

SAMURAISONICという舞台で、DUALは観客の記憶に残る“瞬間”を作り出した。そのエネルギーと一体感は、まさに音楽フェスの醍醐味だ。

そして次に彼らが登場するのは、2026年1月14日、日本武道館で開催される「ジョバンニ44フェス」。この日は、DUALにとって最後の大舞台となる。

「3年で武道館に行く」

そう宣言し続けたDUALは、活動開始から3年半──ついにその活動に幕を下ろす。解散という節目に向かいながらも、最後まで全力で音楽を届ける姿勢は、まさにDUALらしい。そのラストステージが、どんな感動を生み出すのか──目撃できる最後のチャンスを、ぜひ見逃さないでほしい。