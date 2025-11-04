10月の体操世界選手権で個人総合3連覇を成し遂げた橋本大輝選手。3日、都内にて日本生命主催のサステナビリティのイベントに参加しました。

イベントは2部構成。1部の体操教室では幼稚園生から中学生が参加し、マット運動と跳び箱のレッスンを受けました。橋本選手は「一番大事なことは怖いことから目をそらさず、思いっきりやること」とアドバイス。さらに実演ではマットでバク転をし、着地をピタリ。跳び箱を使ってあん馬の旋回を披露し、子供たちを釘付けにしました。

第2部では橋本選手と一緒に学ぶ環境問題についてのワークショップを実施。橋本選手はしっかりゴミの分別をすること。また、競技で使用する消耗品もなるべく使えるものを長く使うと普段から心がけて地球温暖化について意識をしているそうです。翌日から取り組める行動目標には「体操で見せて、外で運動する子を増やし電気の使用量を減らす」と子供たちの前で宣言をしました。

イベントを終え、子供たちが取り組みやすいように言葉で伝えることの難しさを感じた橋本選手ですが「目の前にあることをしっかりと達成していくこと。楽しく継続できることを伝えられた。1人でも多くの人が心を動かせるように普段の自分の行動が先の未来を作ることになるので、考えてやっていきたい」と振り返りました。