戦う度に強くなる。「大和証券Mリーグ2025-26」11月3日の第1試合はBEAST X・中田花奈（連盟）が個人2勝目となるトップを獲得した。中盤に親倍満ツモで試合の主導権を握ると、その後もチャンスとみるや積極的なリーチ攻勢で加点を続け、ファンを魅了した。

【映像】覚醒の瞬間！中田花奈、完璧選択での倍満ツモシーン

この試合は東家から中田、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）の並びで開始。序盤は鈴木優が4万点以上の点棒を持ちリードするも、中田は東3局1本場、4軒リーチの末にたろうからリーチ・タンヤオ・裏ドラの5200点をアガり追撃する。

逆転の一撃は南1局の親番。ソウズの混一色・七対子を6索待ちでテンパイすると、その後に引いた場に1枚切れの中が絶好と見てリーチ。この中をツモってリーチ・ツモ・混一色・七対子・裏ドラ2の2万4000点が成就した。思い切りのいい攻めにファンは「かなりん！かなりん！」「天才やん！」「強すぎる！！！！」「中田マジでやるわ！すげーよ」と大騒ぎ。実況の日吉辰哉（連盟）も「今年の中田は何かが違う！」と絶賛した。

親が落ち、後は逃げればいい南2局。中田は3・6筒待ちの平和・赤をテンパイ。役があるため無難にダマテンとする手もあったが、さらなる加点を狙ってリーチ。3筒をツモると、リーチ・ツモ・平和・赤にうれしい裏ドラがまたも2枚乗り1万2000点の加点。持ち点は7万点に迫った。南4局は逢川への満貫放銃でやや減らしたものの、＋81.9の大トップで試合を締めた。

試合後は「裏目ってしまう場面が多くて、それでもアガり切れたので、かなりツイていたという感じですね」と謙虚にコメント。4軒リーチを制した東3局1本場については「良かったですね、もう終わったと思いました」と照れ笑い。南1局の親倍満は「ダマテンにするよりリーチをしてアガり切ろうと。仕掛けている鈴木優さんから中ぐらいは押してくれるかもしれない。仕掛けている人がいたので、元気にリーチをさせていただきました」と振り返った。

最後に「調子がいいので、トップを重ねて1位まで上り詰めたいと思います」とニッコリ笑顔を見せた中田。ファンからは「嬉しいよね〜おめでとう！」「かなりんナイスプレーでした！」「かわいい！がんばってください」と声援が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）6万1900点／＋81.9

2着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）2万5200点／＋5.2

3着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）8800点／▲31.2

4着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）4100点／▲55.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

