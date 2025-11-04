中沢元紀、ドラマ初単独主演決定 人生を再スタートさせる“ニート”演じる【ゲームチェンジ】
【モデルプレス＝2025/11/04】BS-TBSでは、2026年1月8日より新作ドラマ「ゲームチェンジ」（毎週木曜よる11時〜11時30分／全10話）を放送決定。俳優の中沢元紀が初の単独主演を務める。
本作は、人生の岐路に立つ若者3人がそれぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディ・ドラマ。主人公を演じるのは中沢。好きだったはずのゲーム会社を3年で退職し、その後は“今がずっと続けばいい”とニートとして気ままに生きている草道蒼太を演じる。
東京のPR会社でバリバリ働くも、仕事で大きなミスをして再起を図ろうとする沢樹結女美を演じるのは石川恋、就職活動に苦戦し進路に迷っている、雑草オタクのちょっと変わった大学院生、立花龍郎を高松アロハ（※「高」は正式には「たつさき」／超特急）が演じる。蒼太が就農する元ITマン、今はスマート農業に情熱を注ぐ犬山浩を演じるのは小松和重、そんな犬山を目の敵にする頑固で代々続く米農家・猿島次時を山内圭哉が演じる。さらに、物語のキーパーソンとなる、犬山の娘で結女美の元同僚の、不思議ちゃんキャラの犬山萌子を丹生明里が、蒼太の幼馴染で謎めいた女性、葉室京子を中村ゆりかが務める。
今回、主演を務める中沢は「僕の初単独主演ドラマが地元茨城県舞台というご縁を感じ、そこで実際に働く農家さん達の優しさに触れながら撮影しました。観てくださる方がスマート農業にも興味を持つきっかけになってくれたらとても嬉しく思います」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
今さえ良ければそれで良いと考え生きる蒼太が、スマート農業を通して、好きな人たちと食卓を囲み、笑い合い汗を流して仕事ができる楽しさ、“血が通っている人とのつながり”の大切さを再認識していく温かい作品です。限られた撮影期間の中でも素敵なキャスト・スタッフの皆さんとこだわりを捨てず撮影に打ち込んだ時間は、まさに血が通ったつながりを感じました。現場で自然に広がっていた笑顔や温かい雰囲気が作品にも影響していたら嬉しいです。僕の初単独主演ドラマが地元茨城県舞台というご縁を感じ、そこで実際に働く農家さん達の優しさに触れながら撮影しました。観てくださる方がスマート農業にも興味を持つきっかけになってくれたらとても嬉しく思います。生きる事への希望を見出していく物語です。ぜひ、お楽しみに！
もともと農業には興味があり、浅学ながらプライベートでも土に触れる機会を作っていたので、今回「スマート農業」を題材としたドラマにお声がけいただけたことを光栄に思います。基本的には楽しくあたたかいコメディテイストの物語ですが、ところどころに人生や人間関係について芯をくような台詞があり、私自身もはっとさせられる瞬間がありました。さまざまな悩みを抱えた登場人物たちが農業と出会うことで、新たな働き方や可能性を見出していく姿には、現代にも通じるヒントが隠されているように思います。現場は田中監督、中山監督、伊藤監督をはじめ、キャスト・スタッフの皆さんがとても穏やかで、笑いに包まれた平和な時間が流れており、心地よい空間でした。雄大な緑の中でみんなと食べた炊き立てご飯のおにぎりは、最高の味でした！疲れた心身をほっこりと包み込んでくれるような、そんな作品になっていると思います。どうぞお楽しみに！
立花龍郎役を演じさせていただきました、高松アロハです。龍郎は雑草オタクで人の話を聞いてるときも雑草。なにか物事を例えるときも雑草。龍郎に雑草の話をすると、もう止まりません。それぐらい雑草が大好きな男の子です。龍郎演じてて僕も雑草の名前や意味など色々学ばさせていただきました！なので僕のプロフィールの趣味の欄に"雑草探し"を加えようかなと考えています（笑）。共演者の皆さんも豪華な方たちばかりで、刺激的な撮影期間でした。とても面白いストーリーとなっていますので、是非『ゲームチェンジ』お楽しみください！
本作の「スマート農業」を一例として、いま時代の大変革期に生きていることにわくわくしています。ただその一方で、混沌にのまれずに、自分のなかに深く深く潜り込んで矜持をもって愛と調和の道を選んでいきたいと、そんな思いで登場人物たちの人生やストーリーを組み立てていきました。共感でも反感でも、笑いでも涙でも、感情でも理性でも、ご覧になる方の境遇、視点で自由にお楽しみいただけたらうれしく思います。
草道蒼太（中沢元紀）は好きだったはずのゲーム会社に勤めるも、3年で退職。それから街ではちょっと有名なパン屋を営む実家で、いわゆる”ニート”として生きている。毎日、ゲーム上で仮想現実の世界を楽しみ、「今がずっと続けばいい」と思っていたが、両親が店をたたみ日本一周パン屋巡りを始めるといいはじめ、重い腰をあげて働き先を探し始めることに。しかし、ニート生活のブランクが仇となり就職活動がうまくいかない中、とあるきっかけでAIやドローンなど最先端技術を用いたスマート農業の道に導かれていく。東京のPR会社でバリバリ働く沢樹結女美（石川恋）は、同僚の犬山萌子（丹生明里）の退職日に、仕事で大きなミスを犯して謹慎を命じられる。途方に暮れていると、実家の農家に戻って働くという萌子に仕事の依頼をされて…。
スマート農業を取り入れている米農家・犬山浩（小松和重）のもとで働くことになった蒼太。環境の変化に戸惑いつつも、新しい農業の姿に興味を持ち始める。一方、仕事でミスして有給休暇中の結女美は元同僚の萌子の実家を訪れる。そこは、蒼太が働く犬山家だった。犬山家が始めた新しい婚活アプリサービスのPRを依頼され、結女美は再起を図ろうと画策する。その頃、幼少期から雑草に夢中で、大学院でも雑草の研究をしている立花龍郎（高松アロハ／超特急）は、就職がうまくいかず卒業後の進路に悩んでいた。そんな時、大学の教授から「就農体験」のチラシを渡されるが、そこは犬山を目の敵にする猿島次時（山内圭哉）の農園で…。
番組名：「ゲームチェンジ」
放送日時：2026年1月8日（木）よる11時スタート／全10話（30分枠）
※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送
※HBC、RKBでの放送も決定（放送日未定）
草道蒼太／クサミチ・ソウタ…中沢元紀
沢樹結女美／サワキ・ユメミ…石川恋
立花龍郎／タチバナ・タツロウ…高松アロハ（超特急）
犬山萌子／イヌヤマ・モエコ…丹生明里
葉室京子／ハムロ・キョウコ…中村ゆりか
猿島次時／サルジマ・ツギトキ…山内圭哉
犬山浩／イヌヤマ・ヒロシ…小松和重
