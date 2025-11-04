207万回以上再生され15万以上の「いいね」を獲得しているのは、3匹の猫の可愛すぎる後ろ姿。あまりのキュートさに、「もふもふしてて可愛い」「ぬいぐるみみたい」「冬毛しか勝たん」と、心を奪われてしまった視聴者が多いようですよ。

【動画：ストーブの前を見たら、『3匹の猫』が…信じられないほど可愛すぎる光景】

おいしそうな3つのおまんじゅう

TikTokアカウント「13にゃん」に投稿されたのは、3つのおまんじゅう…ではなく、3匹の猫が背中を向けて並んでいる姿。冬毛でもっこもこになっているため、まん丸フォルムになっていたようです。

3匹のにゃんずが集まっていたのは、実はストーブの前。その日はいつもより寒かったのか、ストーブにだいぶ近いところに集合していたようです。後ろから見た姿は、おまんじゅうのようにも雪だるまのようにもぬいぐるみのようにも見えたとか。

お話し中？議題は？

3匹がみっちり集まった様子は、飼い主さんには「経済ニュースを見て景気の悪化について話し合っている」ように見えたそうです。確かに、暖かくてリラックスできる空間は、真剣な話し合いをするのにぴったりな環境でもありますよね。

飼い主さんがそう思ったのは、3匹がやや険しい顔をしていたのもあるそうです。ときには目を細めたり、ときにはうなだれたり…。“おててないない”のポーズで丸くなった子を別の子がつつく姿は「最後まで話を聞けにゃ」と注意しているように見えたといいます。

ストーブはつけっぱなしでよろしくにゃ

飼い主さんのおうちには13匹の保護猫が暮らしているとのことですが、とくに寒がりの子がストーブの周りに集まりがちなのだそう。安全のため、飼い主さんは仕事に行く前にストーブを消すようにしているそうですが、「消さないでほしい」という圧を感じることもあるといいます。

やむを得ず消すと、猫たちは「えーっ」というようにストーブを見上げるとのこと。消すのは心苦しいそうですが、やはり火傷や事故は心配。エアコンだけをつけっぱなしにして仕事へ行くとのことです。

ストーブの前におまんじゅうのようになって集まる猫たちには、視聴者から「満員電車がこれならなぁ…」「後ろに並びたい」「俺も混ざりたい」などのコメントも。寒いときは冬毛のもこもこたちに囲まれるだけで幸せな気分になれそうです。

TikTokアカウント「13にゃん」には、13匹のにゃんずがのびのび暮らす様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「13にゃん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。