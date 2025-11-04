お願いだから売り切れないで（涙）【マクドナルド】食パンが可愛くなる！？「新作おもちゃ」

人気キャラクターのおもちゃは早期になくなることも多い【マクドナルド】の「ハッピーセット®」。今回は「パンどろぼう」の新作おもちゃをご紹介。10/31からは、第1弾・第2弾のおもちゃが全種類登場しますが、すでに販売を終了している店舗もあるので、確認してからお店に行くのがいいかも。

全6種類がラインナップ！ ハッピーセットのパンどろぼう

ハッピーセット®の「パンどろぼう」。マクドナルドのグッズを身につけたパンどろぼうや、実用的なおもちゃもあって、@ftn_picsレポーターHaruさんは「コレは大人も欲しいヤツ」と大興奮。第1弾が画像上の3つ、第2弾が下の3つです。10/31からの第3弾では、この6つのおもちゃすべてが登場します。第1弾・第2弾に間に合わなかったという人も、まだチャンスがあります。なくなり次第終了のため、気になったらお早めに。

食パンに絵柄が浮かぶパン用スタンプ

ごじゆうにどうぞと書かれた箱に入って、まちぶせするパンどろぼうをモチーフににした「パンどろぼう まちぶせフィギュア & 食パンスタンプ」。箱の裏側がスタンプになっていて、食パンに押し付けると絵柄が浮かび上がるユニークなおもちゃです。大人が欲しくなってしまうというのも納得かも。フィギュアは取り外せるため、フィギュアだけを飾るのもおすすめです。

