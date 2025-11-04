10月13日に幕を閉じた、大阪・関西万博。半年もの間続いた祭典が終わってしまい、いまだ“万博ロス”という方々を救う、うれしいニュースが届きました。なんと、10月24日（金）より、万博会場内のセブンイレブンで話題となった抹茶スムージーの全国発売がスタートしたのです！

セブンイレブン「宇治抹茶スムージー」

万博会場内で空前の大ヒットとなった商品の復活に、SNSではすでに、「万博では入れなかったからうれしい」「また飲みたいと思ってた」など、歓喜の声があふれています。筆者も、万博会場のセブンイレブンに入れなかったうちの1人。いてもたってもいられず、早速手に入れてきましたよ〜！

話題の商品、「宇治抹茶スムージー」（税込400円）。購入した冷凍カップの中には、抹茶生チョコのような見た目の固形物がたくさん入っています。

緑色が濃い！

これが、コーヒーマシンの隣にあるスムージー専用マシンにかけられることでスムージーになるのです。

スムージー専用マシン

作り方は簡単で、マシン下部のセンサーにバーコードをかざし、開いた扉のなかにカップをセットして待つだけ。約70秒ののち、緑色が目にも鮮やかな宇治抹茶スムージーができあがりました。飲む前から宇治抹茶の上品な香りがしていて、期待が高まります！

抹茶の風味をしっかり感じられる

注目したいのは、よくある「抹茶オレ」とはまるで違う食感。原材料に使用されている「こんにゃく粉加工品」のおかげなのか、「スムージー」の名の通り、もったりとした食感です。スターバックスのフラペチーノのように、“飲む”というより“食べる”という表現が当てはまります。

抹茶には、京都の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の宇治抹茶を採用。甘さが控えめなぶん、本格的な抹茶の風味を感じられるようになっています。しかも香料不使用ということで、抹茶の上品な香りがふんだんに楽しめます！

ちなみに、抹茶が下にたまっていたのか、最後のひとくちは少し苦く感じたので、こまめに混ぜて飲むのがいいかもしれません。抹茶の産地が万博会場で販売されていたときとは異なるため、万博で買った」という方にも飲み比べてみてほしいですね。

今回紹介した「宇治抹茶スムージー」は、全国のスムージー専用マシンのあるセブンイレブンにて販売中です。大阪・関西万博期間中しか飲めなかった幻のスムージーを飲んで、万博ロスに沈む心を癒やしてみては？



（文＝桐田えこ）