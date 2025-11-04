ベビーベッドをこっそりと覗いたら、『赤ちゃんと猫』が…思わず笑顔になる『尊すぎる瞬間』が12万再生「あまりにも幸せな空間」「たまらん」
ママさんがベビーベッドを覗いてみると、赤ちゃんと猫さんがいて…？可愛すぎる光景に笑顔になる視聴者さんが続出しています。
話題となった投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「可愛くてたまらん」「癒しですねー」「見てるだけで幸せになる」「最高に可愛い光景でした♡」といったコメントが寄せられました。
【動画：ベビーベッドをこっそりと覗いたら、『赤ちゃんと猫』が…】
大好きすぎて
YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、この頃そばで過ごすことが多くなったという赤ちゃんとキジトラ猫「ももまる」ちゃんのある微笑ましい光景。
この日も、ももまるちゃんのことが大好きすぎるあまり、猫吸いをしていたという赤ちゃん。日に日に強まる赤ちゃんの猫愛はママさんでも止めきれず、お姉ちゃんのももまるちゃんも逃げずに優しく受け入れてくれているそうです。
どこでも一緒に
ももまるちゃんは赤ちゃんがおもちゃ箱に向かった時も行動を共にし、今度は友達のように「なにするの？」とワクワクしながらそばに。しかし、赤ちゃんが手を伸ばしたのはおもちゃではなく、やはり大好きなももまるちゃんだったといいます。
その後しばらくすると、ママさんは赤ちゃんがいるベビーベッドに、ももまるちゃんもいることに気がついたそう。そこで、こっそりと覗いてみると…、「え？」とそっくりなお顔でこちらを見上げるふたりの姿が。ふたり仲良く遊んでいる光景は、思わず笑みがこぼれてしまうほどの可愛らしさです！
親友なふたり
赤ちゃんの隣ではももまるちゃんも無邪気な姿を見せていたそうで、自然体で一緒に過ごすふたりはもう親友のようだったそう。そんなふたりのもとへ、5歳の娘さんと兄貴分の茶トラ猫「とらまる」くんも合流し、可愛いが大集合の癒し空間ができていたといいます。
実はももまるちゃん、よくベビーベッドで過ごしているらしく、一度入るとなかなか出てこないのだとか。居心地が良い以上に、きっと大好きな赤ちゃんのそばにいたいのでしょうね。
投稿には「赤ちゃんとももちの「え？」って顔がソックリでビックリした」「ももち優しい！もう、ベッドに2人で仲良くいる姿は見ているだけで癒されますね！」「かわいいが渋滞してる…w全員かわいいのしんどいw」「息子ち、ももちが大好きですね♡」といったコメントが寄せられました。
YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくんとももまるちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。すでに仲良しな娘さんとの可愛い絡みや、どんどん仲良くなっていくニャンズと赤ちゃんの微笑ましい姿が観られますよ。
