【マネーの教科書】#96

松本人志“ビットコイン資産激増”報道の一方で…秋から始動の「ダウンタウンチャンネル」の不安要素

ビットコインの値動きに注目が集まっているが、日本ではETF（上場投資信託）が解禁されていないため、手軽に投資できない面がある。そんな中、ビットコインの基盤技術といえるブロックチェーンに注目する投資家も多いようだ。

投資信託協会のデータで「ブロックチェーン」をキーワードに検索をすると、11ファンドが抽出される。その中で最も純資産総額が多いのが「インベスコ世界ブロックチェーン株式F」（愛称、世カエル）だ。2019年7月に設定された投資信託で、25年4月のトランプ・ショック以降、純資産額を伸ばしている。日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を投資対象とし、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックスに連動する運用を行う。

基準価額は4月9日の2万4273円から10月27日には5万9394円へ約145％上昇。同ファンドは、米国証券取引委員会（SEC）が現物型ビットコインETFを承認するとの期待が高まった23年にも、1年間で基準価額が74％上昇し話題となった。ブロックチェーンビジネスへの需要拡大を見込み、関連企業の株価が急騰したためだ。設定来でみると、基準価額は約6年で約6倍に達している。

9月末時点の組み入れ上位銘柄には、豪・米のソフトウエアサービス会社が並ぶが、6位に日本のSBIホールディングス、10位にマネックスグループが入っている。

ブロックチェーン関連の投資信託の純資産総額2位は「暗号資産関連株式F」（愛称、シークレット・コード）。アセットマネジメントOneが運用する投資信託で、暗号資産に関連するビジネスを行う世界の企業に投資している。今年7月31日に設定されたばかりだが、約3カ月の設定来騰落率は約54％。投資地域は米国が約7割を占める。

ETFもある。「グローバルXブロックチェーンETF」は、海外ETFだが、ネット証券などで購入できる。株価は4月のトランプ・ショック以降で約4倍に上昇している。グローバルXによると、ブロックチェーン市場の価値は24年時点で270億ドルだったが、34年には1兆9000億ドルに達するという。これが実現するなら、価格上昇はまだまだ期待できそうだ。

（ジャーナリスト・向山勇）