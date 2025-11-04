【経済ニュースの核心】

高市トレードで日経平均5万円突破も…日銀利上げは“年内絶望”、円安・物価高に「出口なし」

「この内閣では『経済あっての財政』の考え方を基本とします。『強い経済』を構築するため、『責任ある積極財政』の考え方の下、戦略的に財政出動を行います」

10月24日の所信表明演説で、高市早苗首相はこう強調した。成長戦略のためには積極的な財政出動が必要という論理だが、問題はその財源だ。

高市氏は「成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、政府債務残高の対GDP比を引き下げていく」と説明するものの、市場では「国債の増発は避けられない」とみる声が支配的だ。

しかし、これまで最大の国債購入者だった日銀には、もはや多くは期待できない。アベノミクスの異次元緩和で日銀は国債を大量購入し、世の中に資金を供給したが、その“後始末”に追われているためだ。

日銀は2013年4月の異次元緩和開始以降、国債を買い続け、昨年6月末時点の国債保有残高は589兆円と、13年3月末の128兆円から4.6倍に拡大。全国債の半分以上を日銀が保有する状況となった。

だが、「植田和男総裁の就任後、昨年7月に国債（長期）の買い入れ減額プログラムが決定され、それまで月6兆円程度だった買い入れ額を、同8月から四半期ごとに4000億円ずつ減額。2026年1月から3月には月3兆円まで半減させる計画となっている」（市場関係者）。

日銀が購入額を半減させる中、それに代わる受け皿がなければ、国債増発は難しく、「責任ある積極財政」も絵に描いた餅となりかねない。

まず期待されるのは銀行や生保などの機関投資家だが、「銀行は金利リスク規制の影響で国債の増額引き受けに限界があり、生保も人口減少に伴う保険料収入の減少で余力が乏しい」（同）とみられる。

財務省は海外投資家の裾野拡大にも注力しているが、海外勢は財政不安が生じれば一気に資金を引き揚げるリスクがあり、安定的な保有者とは言い難い。

そこで政府が目を向けるのが、2200兆円を超す個人の金融資産だ。「個人に魅力的な商品を提供することで、国債に資金を振り向けたい」（財務省関係者）という。その有望商品とされるのが「物価連動国債」である。

「物価連動国債」は、消費者物価指数（生鮮食料品を除く）に応じて元本や利払いが変動する利付国債で、インフレ基調のなかでは魅力的な商品となる。

また、国債で運用する投資信託への期待も高まっている。「短期国債など低リスク資産で運用する投資信託・MMF（マネー・マーケット・ファンド）の復活もそのひとつ」（メガバンク幹部）とされる。

超低金利下で姿を消していたMMFだが、「金利のある世界」への移行で9年ぶりに復活する見通しだ。MMFは株式投資に回る待機資金の受け皿ともなり、巨額な国債購入が期待される。

個人金融資産が、果たして国債の“アンカー役”となるか──。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）