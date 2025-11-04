『ちょっとだけエスパー』第3話 “四季”宮崎あおいとの距離が縮まる“文太”大泉洋のもとに物騒なミッションが届く
大泉洋が主演を務め、宮崎あおいが共演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第3話が4日の今夜放送される。
【写真】四季（宮崎あおい）との“仮初”の夫婦生活に慣れつつある文太（大泉洋）
本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公・文太に大泉洋、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい、文太のエスパー仲間・桜介にディーン・フジオカ、円寂に高畑淳子、半蔵に宇野祥平、そして文太らに接近する謎の大学生・市松に北村匠海と、錚々たる顔ぶれが共演する。
■第3話あらすじ
ちょっとだけ心の声が聞こえるエスパーになった文太は、その能力を維持するEカプセルを兆（岡田将生）から受け取るため、桜介（ディーン・フジオカ）とノナマーレへ。そこで、桜介に実は息子がいると知ることに。さらに、円寂（高畑）や半蔵（宇野）が抱える秘密も徐々に明らかになっていく。
一方、悲惨な事故で夫を亡くしたショックから、文太を“本当の夫”だと思い込んでいる四季との生活にも慣れ始める文太。「ヒーローの恋はアイドル以上にあってはならない」と警告されながらも、四季との距離は縮まっていく。
そんな中、新たなミッションが届く。それは「爆発で人が死ぬのを止める」という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、お祭りで人が賑わう神社だった。
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
