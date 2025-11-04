『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』第5話 “レイコ”齊藤京子、元夫との再会から亡き娘の思いを知る
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第5話が4日の今夜放送される。
【写真】津田寛治が主人公の元夫・健司を演じる
本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入。捨て身の復讐劇を活写する。
■第5話あらすじ
ママ友たちの心を巧みに操り、優奈（大友花恋）に攻撃を向けさせる沙織（新川優愛）の非道なやり口を由紀子（水嶋凜）から打ち明けられた玲子＝レイコは、必ず復讐を成功させ、沙織を二度と這い上がれない奈落の底に突き落とそうと誓う。
そんな折、レイコは思わぬ人と再会する。玲子の元夫で優奈の父・井上健司（津田寛治）が刑務所から出所したのだ。健司は優奈が幼いころ、勤めていた会社の金を横領したうえ、社長を殺害した罪で逮捕され、長らく刑に服していた。“殺人犯の娘”という十字架を優奈に背負わせたくなかった玲子は、健司と絶縁する道を選び、父は死んだと伝えて育ていた。
優奈が亡くなった場所で手を合わせる健司を見かけたレイコは激しく動揺。優奈の友人を名乗って声をかけ、健司がなぜ優奈の死を知っていたのか理由を探る。そこで健司から語られたのは、優奈が母の玲子に隠し通していた、ある“秘密”だった。
知らなかった娘の思いに胸をかき乱されるレイコ。そんななか、健司が怪しい男たちに突然襲われてしまう…。
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週火曜23時放送。
