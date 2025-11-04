◆卓球 全日本選手権カデットの部 最終日（３日、広島グリーンアリーナ）

シングルス４種目の５回戦から決勝までが行われ、１３歳以下女子で第１シードの松島美空（１２）＝田阪卓研＝は決勝で村松心菜（１３）＝ミキハウスＪＳＣ＝に２―３で敗戦。女子ダブルスとの２冠はならず、２年連続の準Ｖとなった。

松島美は悲願の初Ｖへ驚異的な粘りを見せた。決勝はゲームカウント０―２、８―１０の崖っぷちから２ゲームを奪い返し、最終第５ゲームに持ち込んだ。５―１０と先にチャンピオンシップポイントを握られたが、集中力を研ぎ澄ませて４連続得点。だが、追い上げもあと一歩及ばず。「悔しいという一言しか、声に出せないぐらいの気持ち」。ベンチに戻ると、悔し涙がにじんだ。

１学年上の村松とは昨年の準々決勝でも３―２の接戦だった。「村松選手を倒さないと優勝できないのは分かっていた。粘り強いし、ライバルの存在。勝てなくて本当に悔しい」。カデットは昨年も決勝で瓜生日咲（うりゅう・ひさ）にフルゲームで敗れていた。小学生以下の全日本選手権を５連覇したホープは「課題点を見つけて練習をたくさんして、来年は『美空が一番強い』と言えるぐらいの力をつけられるように頑張りたい」と、懸命に前を向いた。