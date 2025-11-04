「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手は堂々の英語スピーチを披露。終了後に出来栄えを問われると「まぁまぁまぁ、はい。緊張はしました。去年、無茶ぶりされたので準備してました」と明かした。

イベントでマイクを向けられるとスペイン語で「おはよう」とあいさつし球場を盛り上げた。さらにポストシーズンで話題になった「負けは選択肢にない」という名言を発すると、大歓声。その後も英語で「ありがとう。チームメート、コーチ、ファンのみなさんに感謝しています。アイラブドジャース、アイラブロサンゼルス、ありがとう！」と堂々とスピーチした。

ワールドシリーズで大車輪の活躍だったが「張りはありますけど、問題なく回復しています」と好感触を口にした。「あっという間に時間が過ぎてちょっとゆっくりできていないです」と明かし、来年３月のＷＢＣに向けては「いったん休んでまた練習頑張ります」と話した。

パレードでは大谷夫妻や佐々木朗希投手と一緒にバスに同乗。「最高の盛り上がりだったので。パレードもそうですし、みんなの嬉しそうな姿が見えたので元気をもらいました」と語り、「選手として大きい試合に出るのはやりがいを感じますし、６戦目、７戦目、２日連続で投げるのに不安があったり、いつも以上に体にプレッシャーはあったので。その分、喜びは大きいです」と話していた。