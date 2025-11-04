佐野勇斗、“逮捕写真”ビハインドに反響「狂気verも好き」 “仕掛け”が話題に「ほんとだ！誕生日だ！」
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）の公式インスタグラムが4日までに更新され、佐野の“卒業アルバム”撮影裏が公開された。
【写真あり】狂気verも好き！佐野勇斗“逮捕写真”ビハインド
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
公式アカウントは「リンダ（佐野勇斗）の逮捕時の写真撮影風景」と題し、ビハインド動画を投稿。動画内では、“いかついバージョン”で撮影に応じる佐野のほか、逮捕されたリンダが持つボードについて、佐野が「誕生日？（1998年3月23日）」と気が付く場面も収められている。
この投稿には「最後大丈夫？」「ほんとだ！誕生日だ！」「狂気バージョン怖いって笑」「悪い顔もかっこいい！」「狂気verも好き」といった声が寄せられている。
【写真あり】狂気verも好き！佐野勇斗“逮捕写真”ビハインド
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。
この投稿には「最後大丈夫？」「ほんとだ！誕生日だ！」「狂気バージョン怖いって笑」「悪い顔もかっこいい！」「狂気verも好き」といった声が寄せられている。