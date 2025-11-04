ある家族の微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万7000回再生を突破し、「なんて優しい子」「素敵な女性になる」「お利口さんですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：廊下をハイハイする赤ちゃん→目の前に『大型犬』が寝転がっていて…1歳児とは思えない『想定外の行動』】

廊下をハイハイする赤ちゃん

TikTokアカウント「ume0087」の投稿主さんは、ラブラドールの『ウメ』ちゃん＆『コンブ』ちゃんと暮らしています。この日、ウメちゃんは廊下でお昼寝をしていたそうです。体が大きいウメちゃんが横たわると、廊下はほとんど塞がれるかたちに。そこへやってきたのは、1歳の赤ちゃんでした。

赤ちゃんは、廊下をハイハイして進んでいる様子。廊下の先にいるご家族の元へ行きたいのかもしれません。しかし、ウメちゃんが寝転がっており、先に進むことができません…。残されているのは、わずかな隙間だけ。そこで赤ちゃんは、意外な方法を取ることにしました。

愛に溢れた行動に思わず感嘆♡

赤ちゃんは、ウメちゃんを起こさないよう、そっと立ち上がったのです。隙間があるとはいえ、そこにはウメちゃんの前足が。赤ちゃんは、ウメちゃんの前足を跨ぐようにして先を進んだのでした。

さらに、跨ぐ前には頭をナデナデ。「跨ぐけどごめんね」とでも伝えているのでしょうか…。1歳にしてわんこに気を配る姿に、思わず感嘆してしまいます…！

赤ちゃんが廊下を渡ったあと、やってきたのはコンブちゃん。コンブちゃんもまた、ウメちゃんを踏まないように器用に跨いで通っていたといいます。

1歳児、優しく成長中…

別の日、またまた廊下でウメちゃんが寝ていたときのこと。赤ちゃんは、再び廊下の先を進めなくなってしまったといいます。すると、やはり頭をなでながら踏まないように隙間を通ったのでした。

それでも動かないウメちゃんに驚くとともに、赤ちゃんの思いやりにもやはり感嘆。わんことの暮らしを通して、優しさと気遣いを学んでいる赤ちゃんなのでした♡

この投稿には、「2人とも上手に隙間を通過したね」「何ですかこの平和な癒しの空間は！」「この歳でちゃんと家族として認めてて賢い」など、多くのコメントが寄せられています。パパとママが優しいからこそ、赤ちゃんやわんこにも思いやりの気持ちが育まれているのでしょうね。

TikTokアカウント「ume0087」には、他にもご家族の仲睦まじい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ume0087」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。