わんちゃんがサークルによじ登って始めたのはなんと筋トレ！体力が有り余りすぎて脚を鍛え始めてしまった柴犬の動画が投稿され話題になっています。話題の動画には「マッチョなワンコになりそう」と力強い姿にコメントが寄せられ、記事執筆時点で27.8万回再生を突破しています。

【動画：体力のありあまった犬→サークルによじ登って…思わず笑ってしまう『筋トレのような行動』】

リビングで筋トレし始める犬

Instagramアカウント「saran_ranran.shibainu」の話題のリール動画に登場していたのは柴犬の『サラン（彩蘭）』ちゃん。

投稿されていたのはサランちゃんがリビングに設置された脱走防止用の柵によじ登っている様子です。サランちゃんは１ｍほどの柵に足をかけて途中まで登ると、前足で全身の体重を支えながらそこに留まっていたそう。

すると今度は片足を「いち、に、さん、し....」と足踏みするように動かし、なんと「筋トレ」を始めたんだとか。

ちなみにこの投稿の動画に使われていたのは、クイーンの『ウィ・ウィル・ロック・ユー』だったそうで、音楽とサランちゃんの筋トレのような動きがぴったりで多くの人の笑いを誘っていたようでした。

筋トレのフィニッシュはなんと...

足の筋トレが終わると、今度は最後の追い込み。サランちゃんは両前足にぐっと力を入れて、柵にかけていた後ろ足を外したそうです。

すると一瞬ですが、なんとサランちゃんは懸垂をしているように前足の力だけで柵にぶら下がっていたんだとか。最後の力を振り切った大技でこの日の筋トレはフィニッシュを迎えたそうですよ。

筋トレを始めた理由は「脱走」？

サランちゃんがなぜ筋トレをしているのかというと、以前筋トレ中に脱走できてしまったからなんだとか。飼い主さんも対策しているそうですが、サランちゃんは次のチャンスを逃すまいと日々筋トレをして脱走を狙っているそう。お散歩やお部屋遊びもしていると言いますが、体力が有り余りすぎて飼い主さんを困らせているサランちゃんなのでした。

サランちゃんの懸命な筋トレ動画の投稿には、「がんばれ！音楽にピッタリ！」「さすが柴ちゃんは身体能力が高い」と、サランちゃんのストイックな動きが賞賛されるコメントが寄せられていました。

サランちゃんの他の日のトレーニングの様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「saran_ranran.shibainu」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「saran_ranran.shibainu」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。