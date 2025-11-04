

何をするにも必要となるのは「体力」です（画像：8x10 / PIXTA）

「仕事もプライベートも、成功は“体力”で決まる」ーー。そう語るのは、実業家・著述家の堀江貴文氏。「体力オバケ」と言われるほど日々、忙しく駆け回る様子を見て、多くの人は「それはホリエモンだからできるんでしょ」と線を引く。しかし堀江氏は体力に不安がある人には、それを補い、賢く戦うための戦略があるという。堀江氏の著書『体力が9割 結局、動いた者が勝つ』より一部を抜粋し、本記事では「なぜ体力がすべてを決めるのか」その理由を読み解く。

自己投資のすさまじいポテンシャル

「何の株を買えば儲かりますか？」「次に爆上がりする仮想通貨は何ですかね？」

そんな質問にはうんざりする。未来の値動きを完璧に予測できる人なんていない。

わかりきったことだ。儲かる投資先はどこか？ 僕の答えはひとつ。自分だ。自分に投資するのである。それがもっとも大きなリターンが得られる投資先だ。



（写真：徳間書店提供）

僕は自己投資のすさまじいポテンシャルをまさに身をもって体験してきた。

かつて僕はライブドアというIT企業を経営していた。大学時代に立ち上げた小さな会社はITバブルの波に乗り、あれよあれよという間に時価総額が約8000億円もの企業へと成長した。創業者であり大株主であった僕の個人資産は、最盛期には約1000億円近くに達したのである。

では、僕が大学時代に起業した際のその設立資金はいくらだったのか。つまり元手はいくらだったのか。600万円である（当時の僕にそんな持ち合わせはなかったから彼女の父親から借りた）。その600万円が、わずか数年のあいだに1000億円近くに、実に1万6000倍以上に化けたことになる。

ここ最近は「NVIDIA（エヌビディア）株で資産10倍！」とか「仮想通貨で億り人に！」といった景気のいい話をよく聞くようになった。でも僕は「ふーん、それで？」としか思わない。自己投資によるリターンのすさまじさを痛感している僕からすれば、そんな増え方は誤差みたいなものだ。

世界の長者番付を見ても「自己投資こそ最強」という事実がよくわかる。

Teslaのイーロン・マスク、Amazonのジェフ・ベゾス、Meta（旧Facebook）のマーク・ザッカーバーグ……。ランキング上位を占めているのは、みんな「自己投資の化け物」たちである。

オイシイ投資話に乗って一発当てた人たちではない。物理学、ロケット工学、コンピュータサイエンス、マーケティング、それぞれのフィールドで自分を極限まで高め、その力を使って、誰もやらなかった挑戦を仕掛けた。そして世界を変えた。だからこそケタ違いの富と影響力を手にしている。

これはなにもアメリカだけの話じゃない。世界共通である。日本の長者番付常連のユニクロ（ファーストリテイリング）の柳井正さんや、ソフトバンクの孫正義さんを見ればわかる。彼らもまた、自分自身に徹底的に投資し続けてきた人だ。

知っている人も多いと思うが、僕はライブドア事件によってあらゆるものを失った。資産も、地位も、自由も。友人だと思っていた人も離れていった。

でも、たったひとつ失わなかったものがある。それは自己投資によって自分のなかに積み上げてきた知識や経験、ゼロからビジネスを生み出す力だ。すべてを失った僕だが、そのおかげで再び走り出せたのである。

株や不動産の値動きは、つねに市場の気まぐれや外部要因に左右される。でも、自己投資は違う。自分の時間や能力、経験に投じたものは、どこかで必ず形になる。今日学んだことが明日の判断力を高め、今日身につけたスキルが明日のチャンスを生む。

そしてなにより自己投資のリターンは無限大なのだ。株や仮想通貨と決定的に違う点はまさにそこである。だから僕は何度でも力説する。自己投資こそ最強の投資だと。

自分を磨くこと。それがただひとつ確実で、破格のスケールを秘める投資なのだ。

POINT：絶対に裏切らないもの。それは自己投資以外にない

自己投資は体力なしに成立しない

僕はずっと「自己投資こそ最強」論者だったし、いまでもその考えに揺らぎはない。僕が「ホリエモン」として多くの人に知られるようになったのも自己投資の賜物だ。



（写真：徳間書店提供）

未来を変えるには自分自身に投資する以外にない。スキルを身につけ、知識を吸収し、経験値を積んでいく。それがあなたの人生にレバレッジをかけるもっとも確実な手段である。

でも実は、その考えが少し変わりつつある。「自己投資こそ最強」論には、大前提があったのだ。体力の存在である。

体力がなければ、どんなに優れた自己投資の戦略を描いていても途中で息切れしてしまう。いや、それどころか自滅に向かって突き進みかねない。

特にマジメでがんばり屋の人は危険だ。懸命に自己投資をしているつもりが、その無理がたたって心身がへたってしまう。逆に自分の首を絞めてしまうのだ。

僕の体力は一般的な基準から大きくかけ離れている。起業したてのころは、オフィスに寝袋を持ち込み、ほぼ住み込みで仕事をしていた。

普通なら数日がかりでやるようなタスクを半日で片付け、息つく間もなく次の仕事に取りかかる。移動中も食事中も事業の構想が頭を埋め尽くし、脳はフル回転だ。そんな猛烈な毎日を何年も続けた。

大変そう？ ぜんぜん。むしろ疲れ知らずで楽しんでいたくらいだ。

いまもその働き方は変わらない。

朝から晩まで予定はぎっしり。ロケット開発事業や飲食ビジネスを推し進め、ユーチューブ動画を撮り、メルマガの記事を書き、さまざまなSNSを使って情報発信する。さらにその他無数のビジネス案件を同時並行でこなしていく。当然、すべて猛スピードで処理するのである。

普通の人なら発狂しかねない過密スケジュールだ。でも僕はストレスフリーだ。むしろ暇なほうが耐えられない。そんな日常はこれからも変わらないだろう。

体力がない人は成功できないのか？

もし平均的な体力の人が僕と同じような密度で学び、動こうとしたらどうなるだろうか。メンタルが悲鳴を上げ、体がボロボロになるに違いない。

そしてある朝、ベッドから起き上がれなくなる。働くどころか、人と話す気力も湧いてこない。そこから回復するには数カ月、場合によっては何年もかかってしまう。無理な自己投資は自分を壊しかねないのだ。





だから僕はこれまでの「自己投資こそ最強」論を少しアップデートすることにした。

多大な自己投資が人生を変えるのは間違いない。でも、そこには「体力がある人」という条件が付くのである。

ならば、体力がない人は成功できないのか？ そんなことはない。体力がないならないなりの戦略がある。肝心なのは体力が不十分なことを自覚し、「最低限の体力」をつけ、そして「体力の使いどころ」を知ることだ。

あなたの知性や才能、そして未来の可能性すべてを左右する、もっとも根本的な支配者は「体力」である。まずはそのことを心してほしい。

POINT：賢く体力を使い、人生にレバレッジをかけよう

（堀江 貴文 ： 実業家）