「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

「こいつ昇進させられないな…」と見送られる人

上司や人事から「能力はあるけれど、昇進は見送ろう」と判断されてしまう人には、ある共通点があります。

それは、「自分のことしか見えていない」という視野の狭さです。

成果だけを追い求める“プレイヤー思考”

優秀なプレイヤーほど、目の前の仕事を完璧にこなします。

売上や目標達成率など、数値的には申し分ない。

しかし、チーム全体を俯瞰できず、

「周囲がどう動いているか」

「後輩が何に困っているか」

といった情報には無関心。

こうした姿勢が、上層部から「管理職に向かない」と見なされる要因です。

“俺がやった”感を出す人

自分の成果を強調しすぎる人も、評価が伸びません。

「俺がやりました」

「全部、自分で対応しました」

と言えば言うほど、「チームで動けない人」「任せられない人」と受け取られてしまうのです。

昇進に必要なのは、数字の実績だけではありません。

むしろ「自分がいなくても回る仕組みをつくる」姿勢が問われます。

リーダーは仮面をかぶりましょう。

「自分が前に出たい」という本音を抑え、チームの顔になる覚悟を持ちましょう。

