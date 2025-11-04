知らぬ間に「人を追い詰める方法」とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか?」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。

人は「選べない」ときに追い込まれる

人は困難な状況そのものよりも、「自分で選べない状態」に強いストレスを感じます。

選択肢がないと、自由を奪われた感覚に陥り、心理的に追い込まれてしまうのです。

本記事では、なぜ「選べないこと」が人を苦しめるのかを整理し、その対処法を考えます。

強制されることの「心理的負担」

「やらされている」と感じると、人は同じ作業でも強い疲労感を覚えます。

これは仕事だけでなく、学習や生活習慣にも当てはまります。

主体性がない状態は、自分の存在を否定されたかのように感じさせ、心身に大きなストレスを与えるのです。

選べない状況が生む「無力感」

選択肢がない状態は、「どうあがいても変えられない」という無力感につながります。

たとえば、過酷な労働環境や不公平な評価制度では、本人の努力だけでは状況を変えられません。

こうした環境では、心が摩耗し、やがては燃え尽きや離脱につながります。

「小さな選択肢」を確保する

すべてを自由に選ぶことはできなくても、小さな選択肢を自分でつくることは可能です。

仕事の進め方を工夫する、休憩のタイミングを決める、学びの方法を複数持つ。

わずかな範囲でも「自分で選べている」と感じることで、心理的な余裕が生まれます。

人を追い込むのは困難そのものではなく、「選べない状態」に置かれることです。

小さくても選択肢を持つことで、主体性と心の安定を取り戻せます。

強制ではなく、自分で選んで積み重ねる姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、選択の余地を確保し、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

