女性作家が手掛けるのは、自然のワンシーンを切り取った、絵画のようなアクセサリー。

モチーフは身近な小鳥たちです。

（foresta 平山裕里子さん）

「自然の森の風をちょっと感じれるような、物語が生まれるようなアクセサリーを制作しています」

マルシェの開催で賑わう、週末の商店街。

買い物客が見入っているのは…。

（買い物客）

「アクセサリー大好きなんですよ。素敵ねと思って」

（買い物客）

「きれいね。ホントこんなのがあるんだなと思った」

買い物客が手にとっているのは「鳥のアクセサリー」。

諫早市を拠点に活動する平山 裕里子さんの手作りです。

生み出すのは、指先サイズの “小さな自然”。

主役は、通勤・通学や散歩などで見かける身近な小鳥たちです。

造られたアクセサリーには、それぞれの鳥の性格や特徴に応じた “独自のメッセージ” が込められています。

お守りとして人気のシリーズ「豆鳥」。

1年を通して楽しめるように、月ごとに12種類の鳥をデザインしています。

（foresta 平山裕里子さん）

「野鳥からパワーをもらうメッセージ付きのブローチ。

10月の鳥は、こちらのジョウビタキなんですけど、“安泰・自己との対話” というメッセージを込めた」

まるで小さな絵画のように、森のワンシーンを再現したブローチ。

（foresta 平山裕里子さん）

「スズメが飛んできたところ。植物も自分で集めたものをドライフラワーにして封じ込めている。立体感が出るように何層にも層を重ねた」

鳥との出会いは、子どもたちと出かけたキャンプでした。

（foresta 平山裕里子さん）

「鳥たちの “夜明けのコンサート” という現象に初めてあった。朝日が差し込む瞬間に、森中の鳥たち、虫たちが一斉に鳴き始めて、すごく感動して…」

色や模様、しぐさなど「鳥」の魅力を表現している平山さん。

観察を通して、ストーリーも生み出します。

自宅の近所では…。

（foresta 平山裕里子さん）

「あそこにもいますね。結構、仲間同士でコミュニケーションとったりするので、そういうシーンを見て想像する」

アクセサリーの材料は、庭先でも見つけられます。

（foresta 平山裕里子さん）

「いま、実が付いていて色もすごくきれいで、一番私が好きな状態ですね」

雑草も大事な材料のひとつです。

アクセサリー作りに活かされるのは、高校で学んだデザインの知識や仕事で身につけたものづくりのノウハウ。

鳥は一つひとつ、ていねいに手描きで。

（foresta 平山裕里子さん）

「自分で観察したり写真を撮ったりもするけど、絵を描く用の鳥の資料を見たりして描くことが多い」

平山さんがお気に入りの鳥は、スズメ。

（foresta 平山裕里子さん）

「ほっぺの黒いマークもかわいいですし、羽の模様も複雑でおもしろい柄をしてるので、スズメの羽を描いてる時は達成感がある」

プラ板に描いたスズメに、熱を加えていくと、ジワジワ縮んで4分の1ほどの大きさに。

（foresta 平山裕里子さん）

「縮むと色が濃くなって、羽の模様もとても繊細に表現できる」

UVで固まる樹脂「レジン液」と、森に見立てた雑草のドライフラワーなどを交互に塗り重ねながら、立体感を出し小さな世界を表現していきます。

平山さんにとって “鳥” のアクセサリーとは…。

（foresta 平山裕里子さん）

「自分が今まで経験してきたことすべてを、この作品に込めて作っているので、43年分の集大成です」

作品を通して、自然や環境についても知ってほしいと思っているそうです。

様々な種類の鳥たちが助け合う「混群」を表現した作品には、世界に発信したいメッセージを込めました。

（foresta 平山裕里子さん）

「みんなで協力して思いやるというところで、“平和” につながっていけばいい」

鳥のアクセサリーは、平山さんのインスタグラム「フォレスタ」の通信販売で購入することができます。

マルシェへの出店情報なども掲載されています。