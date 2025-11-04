球団史上初めてワールドシリーズ（ＷＳ）を２連覇したドジャースは３日（日本時間４日）、ロサンゼルス市内で優勝パレードを行い、大谷翔平投手（３１）は真美子夫人とバスに乗って参加した。ＷＳ３勝を挙げてＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）も大挙して熱狂するファンに向けて笑顔で手を振りまいた。

パレードの後はドジャースタジアムで優勝報告会が開催された。ロハスに促されてマイクを持った山本は壇上で「ブエノスタルデス！」とスペイン語で「こんにちは」と意表をついた第一声。「Ｙｏｕ ｋｎｏｗ ｗｈａｔ？ Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓｎ’ｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ ． Ｗｅ ｄｉｄ ｉｔ ｔｏｇｅｔｈｅｒ． Ｉ ｌｏｖｅ ｔｈｅ Ｄｏｄｇｅｒｓ！ Ｉ ｌｏｖｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ！（ちょっと聞いて。負けるわけにはいかない。俺たちは一緒にやり遂げた。ドジャースが大好き、ロサンゼルスが大好きだ）」と英語で話し、最後は「ありがとう！」と日本語で締めた。

イベント後の囲み取材では激闘の疲労は残っているかと聞かれ「試合で投げた張りはありますけど、問題なく回復してます」とし、「今日でとりあえず全日程終了したので、ゆっくり喜びを感じながら少し休みたいと思います」とほほ笑んだ。来年はＷＳ３連覇の前に、日本代表としてＷＢＣ連覇がかかるが「いったんしっかり休んでまた練習頑張ります」と話すにとどめた。