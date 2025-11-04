関西でタレントとして活躍する藤原宏美さんは、41歳のときに突然左胸の痛みに襲われ、乳がん0期の非浸潤がんと診断されます。ショックを受けながらも、治療法を決断するために経験者や看護師に相談したところ── 。

【写真】藤原さんをそばで常に見守ってくれた夫と（3枚目/全12枚）

胸の痛みでわかった「乳がん0期」

ラジオの仕事に励む藤原宏美さん

── 今から8年前、41歳のときに乳がんがわかり、闘病されました。病気がわかったきっかけを教えてください。

藤原さん：私はもともとすごく健康で、それまでは日常生活を送っていても特に不調はなく、乳がん検診を受けたことがありませんでした。それが、2017年の秋ごろ、夫のひじが私の左胸にたまたま当たったときに、これまでに感じたことのない痛みが走って…。あまりの痛さにうずくまってしまい、しばらく動けないほどでした。

右胸には特に痛みはありませんでした。左胸もその後はすごく痛むようなことはなかったのですが、実はその少し前に小林麻央さんが乳がんで亡くなり、世間的に乳がんへの関心が高まっている時期でした。「乳がんは痛まない」と思っていましたが心配になり、乳がんを専門的に治療する病院で診てもらうことにしたんです。

── 病院ではどのような検査をされたのですか？

藤原さん：エコー、マンモグラフィ、血液検査を行いました。ただ、それだけではなかなか病気がわからず、CTを受けたり、針で細胞を取って組織検査をしたりして、検査結果を待つことに。私の場合、年末に検査を受けたので、結果がわかったのが年明けになり、通常より少し時間がかかったと思います。病院の予約もなかなか取れなかったため、最初の痛みから結果がわかるまで2か月くらいかかりました。

── 医師からはどのように言われたのでしょうか？

藤原さん：「乳がん0期の非浸潤がん」と言われました。非浸潤がんとは、がん細胞がまだ広がっておらず、乳管の中にとどまっている状態です。私は「非浸潤がん」という言葉を聞いたのも初めてだったし、そもそもがんのステージは1～4期だと思っていたので、0期があるんだなと。それで「0期はがんになる前の段階の状態で、きっとたいしたことはないだろう」と、聞いた瞬間は思っていました。

── でもそうではなかった？

藤原さん：先生に「0期ってことはがんではないですよね？」と質問すると、「0期もがん。ただし早期発見だ」という説明とともに、手術をする必要があると3つの選択肢を提示されました。それが「左胸の全摘出」「左胸の全摘出＋再建」「がんの部分切除＋放射線治療」の3つ。0期なのに全摘出の選択肢が入っていることに、とても驚いたのを覚えています。

先生にそれぞれのメリットとデメリットを聞くと、全摘は胸がなくなってしまうけれど、手術後の治療がいらない。「全摘+再建」は同時手術のため麻酔が覚めたら胸がある状態ですが、再建のプロフェッナルの先生が手術をするため、全摘の後に再建の先生に交代。そのため手術時間が長くなると言われました。「部分切除」は切除するのが一部だけで済むが、放射線治療が必要となります。

その場では手術日だけが決まり、どうしたいか考えてきてほしいと先生に言われました。

不妊治療を諦めてがん治療を選んだ

2012年に結婚。乳がん発覚時は不妊治療に挑んでいた

── 病気がわかったこともショックなのに、ご自身で決断しなければいけないのは大変でしたね。

藤原さん：そうですね。今までの人生のなかでいちばん悩んだと思います。この3つのなかから選択しなくてはいけないことは大きな決断で、本当につらかったです。ただ、決めろと言われてもどうしたらいいかわからないので、まずはインターネットで同じ病気の経験者の話を検索しました。そうしたら、0期の人の話ってほとんどないんですよ。私より症状が重い人の話はあっても、0期の体験談がほとんどないことに驚きました。

それで、乳がんだったことを公表していた仕事の先輩に、相談することにしたんです。私が乳がんになったことを話すと、先輩はすぐに私をお店のトイレに連れていき、自分の胸を見せてくれました。私は知らなかったのですが、先輩は両胸を全摘していて…。先輩は「命に比べたら胸がなくなることはたいしたことではない」と。再建についても「私が胸をアピールするような仕事なら必要だけど、今の私には必要ないから」とすごく明るく言う先輩を見ていたら、病気がわかってから暗くなっていた気持ちが明るくなったのを覚えています。

── それで病気と向き合っていく決心ができたんですね。

藤原さん：そうなんです。ただ、もうひとつ決断しなければならないことがあって。私は当時、不妊治療をしていました。不妊治療中は女性ホルモンを増やす薬を服用していましたが、乳がんでは女性ホルモンを減らす必要があり、やらなければいけないことが真逆だったんです…。不妊治療も約2年行っていたので簡単な決断ではなかったですが、夫と話してやはり命、がん治療を優先することになりました。

治療法は自分では決断できなかったけれど

診断待ちのなか、モヤモヤしながら夫と沖縄旅行へ

── 手術はどの方法を選ばれたのでしょうか？

藤原さん：考えた末に「部分切除＋放射線治療」をすることに決めました。先生に伝えに行ったのですが、そうしたら先生はすごく驚かれて…。「もう一度よく考えてきてください」と言われたんです。こちらとしてはしっかりと考えて、選択肢の中から選んだのですが、先生としては想定外だったようで、「部分切除だと形を保つ自信がない」と。私の体の場合、しこりが4cm×4cmに達していたのでサイズ的に難しい手術だったようで、先生のなかでは最初から2択だったようです。提案しておきながら「自信がない」と言われても…と思いましたが、部分切除は先生が想定していた答えではないと気づきました。

── それは戸惑いますね。

藤原さん：そこからまた悩んだのですが、病院に通いながら、看護師さん3人に「もし自分ならどうするか」と話を聞いてみたんです。そうしたら聞いた3人が全員、「私なら全摘出にする」と。全摘出のほうが再発のリスクは少ないし、胸の再建についてはいつでもできると。病院には80代でも再建しに来る人もいるし、再建については全摘出したあとに考えても遅くはないと言われました。それで、私も左胸を全摘出することを決め、先生にお願いしました。自分だけではなかなか決断できなかったと思いますが、いろいろな人たちの意見が私をあと押ししてくれたと思うので、私の場合は思いきって周囲に相談してよかったと思います。

…

「左胸全摘出」という治療方法を決断した藤原さん。手術前には胸をお別れするために、左胸を写真に残しました。その後、手術は成功。しかし、再発率は1％だったにもかかわらず、1年後にまさかの乳がんが局所再発します。再手術、放射線治療を経て、現在は乳がん発覚から7年が経過。元気に過ごしているそうです。

取材・文／酒井明子 写真提供／藤原宏美