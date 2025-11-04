レトロ感と今っぽさを融合！【フブ】のユニセックスデニムアウターがこの冬の主力アイテムに。Amazonで販売中！
大胆な総柄デザインでストリート映え！【フブ】のデニムジャケットが主役の冬服コーデに最適。Amazonで販売中！
ブランドロゴが全面にあしらわれたインパクトあるデザインの総柄デニムジャケットが登場！デニム生地全体に施されたロゴパターンが、FUBUらしいストリート感を強調し存在感のあるスタイルを演出。両胸には実用的なポケットがあり、左胸のポケット上部にはブランドロゴの刺繍入り。さらに後ろの裾にはブランドタグが付いている。
厚手の13ozデニム素材で、耐久性と着心地のバランスに優れた一枚。洗濯機洗い対応で日常使いもしやすい。
ブランドロゴを全面にあしらった総柄デザインが存在感抜群。ストリートスタイルを格上げする主役級アイテム。
オーバーサイズ仕様で、今っぽくゆったり着こなせるシルエット。男女問わず使えるユニセックス仕様。
バイオストーンウォッシュ加工により、ヴィンテージ感のある風合いを楽しめる。細部のこだわりが魅力。
