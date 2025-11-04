使い勝手の進化が止まらない！【トラベリスト】のスーツケースが荷物整理の悩みを解消。Amazonで販売中！
ビジネスも旅行も快適に！【トラベリスト】のスーツケースで賢くスマートな移動を実現。Amazonで販売中！
本体を開けずに簡単に荷物を取り出せるトップオープン機能を搭載したスーツケース。旅先での荷物の出し入れはひと苦労。スーツケースを横に倒して広げるにもスペースが必要になったり、荷物を覗かれる可能性があったりと周りを気にしながら行う必要がある。メインファスナー以外にも前面が大きく開くファスナーが取り付けてあるので荷物の出し入れが楽々行える。飲み物や傘、ガイドブック。ストールやマフラーなど手持ちの鞄に入れるにはちょっとした荷物になってしまう物を入れるのもおすすめ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
トップオープンとフロントオープンの二重構造で、スーツケースを寝かせずに荷物の出し入れができる設計となっている。
容量は35Lから43Lまで拡張可能で、行きと帰りで荷物量が変わる旅行にも対応しやすい仕様となっている。
機内持ち込み対応サイズでありながら、ツインホイールとTSAロックを備え、機能性と安全性を両立している。
視認性に優れたオレンジカラーの内装と小物整理に便利なポケット構成が、旅先での使いやすさを高めている。
