ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ビジネスも旅行も快適に！【トラベリスト】のスーツケースで賢くスマートな移動を実現。Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


本体を開けずに簡単に荷物を取り出せるトップオープン機能を搭載したスーツケース。旅先での荷物の出し入れはひと苦労。スーツケースを横に倒して広げるにもスペースが必要になったり、荷物を覗かれる可能性があったりと周りを気にしながら行う必要がある。メインファスナー以外にも前面が大きく開くファスナーが取り付けてあるので荷物の出し入れが楽々行える。飲み物や傘、ガイドブック。ストールやマフラーなど手持ちの鞄に入れるにはちょっとした荷物になってしまう物を入れるのもおすすめ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


トップオープンとフロントオープンの二重構造で、スーツケースを寝かせずに荷物の出し入れができる設計となっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


容量は35Lから43Lまで拡張可能で、行きと帰りで荷物量が変わる旅行にも対応しやすい仕様となっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


機内持ち込み対応サイズでありながら、ツインホイールとTSAロックを備え、機能性と安全性を両立している。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


視認性に優れたオレンジカラーの内装と小物整理に便利なポケット構成が、旅先での使いやすさを高めている。