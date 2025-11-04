ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。デーブ・ロバーツ監督（53）は詰めかけた大観衆に向かい、力強く3連覇を宣言した。

サングラスに黒のブルゾンとワイルドな姿でマイクの前に立つと、まずは選手たちの働きを労う。「我々がフィールドに出るたびに、選手たちは鏡を見る。そして我々が目にするのは、君たちなんだ。我々にはタフさが見える。情熱が見える。忍耐力が見える。この選手たちは、この街にもう一つのチャンピオンシップをもたらすことを決して諦めなかった」と力強い声色で連覇の立役者たちを称えた。

そして「願わくば、君たちが毎日鏡を見るとき、このシーズンを振り返るとき、この選手たち一人一人を思い出し、彼らが互いのために、そしてもっと重要なことに、君たちのために何を犠牲にしたかを見てほしい」と大観衆に呼びかけた。

最後に来季に向けての決意を口にした。「昨日、飛行機の中で親友と話して、このフレーズを使う許可をもらったんだ。パット・ライリーからね」と前置き。「2回より良いものは何だ？」と観衆に呼びかけ「3回だ！スリーピート！スリーピート！行くぞ！」と絶叫した。

「スリーピート」は「3（three）」と繰り返しの「repeat」を合わせた造語で、スポーツチームが3連覇することを意味する。NBAのロサンゼルス・レイカーズ、ニューヨーク・ニックスなどを率いた名将のパット・ライリー氏が運営する会社が商標権を持っている。