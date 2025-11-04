野球日本代表・侍ジャパンは3日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の出場選手の変更を発表。ロッテ・種市篤暉投手、阪神・及川雅貴投手、ソフトバンク・牧原大成選手の3選手が出場辞退となったことを明かしました。

2日間にわたって行われる韓国代表との試合。井端弘和監督からは「WBCに向けた国内での最終選考」の位置づけだと明かされていました。10月8日に参加選手28名が発表されましたが、上記3選手は体の不調などの影響で今大会には辞退となりました。

ロッテ・種市投手は腰痛のため辞退。今シーズン終盤に躍動を見せ、9・10月の計5先発ではリーグトップの防御率0.95、48奪三振、リーグトップタイの4勝を記録し、念願の月間MVPを獲得していました。

阪神・及川投手はコンディション不良のため辞退。6年目を迎える今季は飛躍を見せ、両リーグ最多・キャリアハイとなる66試合に登板し、脅威の防御率0.87をマークしました。ポストシーズンでも腕を振り続け、5登板でいずれも無失点と力投を見せました。

ソフトバンク・牧原大成選手もコンディション不良を理由に辞退。プロ15年目を迎える今季は、自身初の規定打席に到達し、打率.304と育成出身選手で初となる首位打者に輝きました。

3選手の辞退にともない、広島のルーキー・佐々木泰選手の招集も発表。強化合宿の一環として行われる広島との練習試合(10日・宮崎)と韓国との強化試合(15、16日・東京D)に合流予定だと明かされています。10月末にはロッテ・西川史礁選手の追加招集も明かされており、青学大出身のドラ1コンビが侍トップチームで共闘することとなりました。