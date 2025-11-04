日本人が台湾で「先を争うように」買う物に台湾人が驚き―台湾メディア

台湾メディアの三立新聞網によると、台湾を訪れた日本人が「先を争うように」買っていく土産物が台湾のネットユーザーを驚かせた。

記事はまず、日本が台湾人に人気の海外旅行先になっているのと同時に、日本人の間でも台湾は人気が高いと紹介。そして、「台湾には名物がたくさんあって大勢の日本人観光客がお土産を買っていく」と続けてから台湾土産としてよく知られるパイナップルケーキの名を挙げ、さらには「台湾LV（ルイ・ヴィトン）」とも呼ばれるメッシュのバッグ「茄芷袋（漁師網バッグ）」が意外にも大人気の土産物になっていると伝えた。

この現象を巡って記事が取り上げたのが、台湾在住の日本人インフルエンサー「日本人的欧吉桑（日本人のおじさん）」氏のエピソードだ。

同氏がこのバッグを日本に送ったところ、受け取った両親がとても喜んでバッグを手に記念写真まで撮ったというもので、同氏は日本の年配者にこのバッグが好まれる理由は、

「軽くて丈夫（バイクに乗る習慣のない日本の高齢者にとって、携帯性はすごく重要）」

「メッシュ構造で通気性に優れる（日本の梅雨はとても長い）」

「懐かしさを感じさせるレトロな配色（日本の大正〜昭和初期にはやった配色）」

「防水性があり洗濯できる（日本の気候にとても合っている）」

「チープっぽさ（日本の高齢者は高くて派手なものを嫌う）」だと分析した。

一方、この投稿は台湾のネットユーザーの関心を呼び、「子どもの頃に祖母がこのバッグを持っているのを見て『ダサい』と思ったけど、まさか日本ではやるとは！」「スターバックスまで特製モデルを出してる。日本の友人が来た時に買いまくってた」という声や「今度日本に行く時は絶対に持っていく」「やっぱり『台湾のLV』だね。その名に恥じない」などの声が上がったという。（翻訳・編集/野谷）