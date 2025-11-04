「高品質な服」と聞いて、欧米のハイブランドをイメージする方も多いのではないでしょうか。しかし、アパレル商社でデザイナー兼パタンナーを務めているリサさんは、「日本製の服にも、高品質で着心地のいいものがたくさんあるのです」と語ります。そこで今回は、リサさんの著書『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【図】肩傾斜のあるTシャツ・ないTシャツは何が違う？

日本製のＴシャツはパターンが優れているから着心地がいい

着心地を左右するのはパターン

Ｔシャツは、シンプルながらとても奥深いアイテムです。

シャツやアウター、パンツと比べると、Ｔシャツは構造がシンプルで、見た目が似ているものも多い。ですが高品質なＴシャツ――特に日本製のＴシャツは、着心地が全然違います。

安価なＴシャツの場合、首まわりが苦しかったり、脇の生地がひっぱられたりすることがありますが、日本製のＴシャツなら、そんな不快さとは無縁です。見た目は大して違わなくても、着てみると「肩がきつくない」「首が詰まってこない」「腕が動かしやすい」など、着心地のよさが感じられるのです。

日本製のＴシャツにあって、安いＴシャツにないもの。それは、パターンです。日本製のＴシャツの着心地がいいのは、パターンが優れているからです。

パターンとは、服の設計図のことです。Ｔシャツのようなパーツの少ないアイテムほどパターンは難しいのですが、これは服飾関係者も案外知らない知識です。むしろ、「シンプルな構造だから簡単につくれる」と甘くみられがちなのがＴシャツだったりします。

Ｔシャツづくりはごまかしがきかない

Ｔシャツを含めたトップスのパターンは、削ぎ落とすとたった三パーツに行き着きます。それが、「前身頃」「後身頃」「袖」の三パーツです。この三パーツをいかに設計するかで、服の着心地は決まってきます。



＜『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』より＞

シャツやコートには他の要素も加わりパーツ数も多くなりますが、シンプルなＴシャツの場合は、この三大要素だけでつくられます。構成要素が三つしかありませんから、一つひとつの要素が持つパターン構成が、着心地に大きな影響を与えます。



『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』（著：リサ／彩図社）

最近流行りの、オーバーサイズの服を例に考えてみましょう。皆さんも経験があるかもしれませんが、サイズが大きければ着やすいかというと、そういうわけでもありません。１サイズ、２サイズ大きいものでも、「首が苦しい」「腕を通す穴がきつい」「動きづらい」など、着心地が悪いと感じることがあると思います。

これらの欠点はいずれも、三大要素のパターン設計を体に馴染むように修正することで、解決できる問題です。適切なゆるみを持たせ、体が動かしやすいラインをつくることで、着心地はグッとよくなります。

日本のパタンナーがまず学ぶのはＴシャツのパターン

現在では数が減りましたが、日本では今も、熟練の技術を持ったパタンナーが第一線で活躍しています。品質にこだわるメーカーなら、Ｔシャツのパターンもパタンナーたちが考えて、着心地を追求しています。

こうした仕事が可能なのは、日本のアパレル業界にパターン技術の蓄積があるからです。

ほんの十数年ほど前まで、アパレル会社は新卒でパタンナーを採用し、社内でパターンの技術者を育てていました。その際、最初に学ぶことが多かったのが、Ｔシャツのパターンです。

Ｔシャツづくりは、新人パタンナーにとって登竜門です。Ｔシャツで服づくりの基礎を学び、パターン技術を身につける。そうした慣習がありました。近年は自社でパタンナーを育てるアパレル会社は減ってはいるものの、技術を蓄積している会社は少なくありません（パターン専門の会社にパターンを頼むこともあります）。

日本のパタンナーはまず、三つのパターンづくりを叩き込まれます。肩ライン、衿ぐり、袖ぐりの三つです。これらのパターンが優れていれば、Ｔシャツの着心地はよくなります。シャツやジャケット、コートなどのトップスには別の要素も加わりますが、この三パターンが重要であることは同じです。

着心地のいいＴシャツは肩ラインのパターンがいい

服のパターンは肩ラインから始まる

多くのＴシャツは既製服です。企業は利益を上げるため、できるだけコストを抑え、手間を省いてＴシャツをつくります。Ｔシャツはパーツが少ないアイテムですから、経験が浅い人でもつくれることはつくれます。実際、中国企業が率いるアジアの工場では、プロのパタンナー以外がパターンをつくることも、珍しくはありません。着心地の悪いハズレのＴシャツが世の中にあふれているのは、そのためです。

しかし、Ｔシャツのように簡単なつくりのものでも、経験を積んだ技術者が手掛けると、驚くほど着心地のいいものが生み出されます。日本製の高品質なＴシャツも同じです。プロのパタンナーが手掛けているからこそ、着心地のよさを感じられるのです。

では、プロと素人とでは、どんな違いが生じるのでしょうか？ 第一に、プロが手掛けたＴシャツは、肩まわりのパターンが非常に優れています。

服を設計する際、最初につくるのが肩まわりのパターンです。人間の肩に合ったパターンを、パタンナーはまず考えます。ファッション業界ではこれを、「肩ラインを設計する」とも言います。肩ラインは肩線とも呼ばれており、その名のとおり肩の曲線を指します。

肩のパターンの重要性はＴシャツに限らず、パンツなどのボトムス以外の全アイテムに共通しています。なぜ肩ラインを最初に設計するのか。それは、肩ラインが着心地に大きな影響を与える要素である、立体感を生むからです。

肩ラインが適切に設計された立体的な服は、体によく馴染みます。パタンナーが肩ラインを体にしっかりと沿わせていれば、服は体の動きについていくようになります。

体の動きに逆らう服は、着にくいものです。当たり前だと思うかもしれませんが、案外忘れられている事実でもあります。実際に着心地の悪い服の構造を解明すると、体に逆らった設計がされていることが大半なのです。

さらに、肩ラインが整うと華奢に見える効果もあり、体型がより美しく見えるようになります。また、肩ラインが決まることで、他の重要要素である「衿」や「袖」のパターン・形も決まります。

このように、肩ラインは服の着心地の基礎を形成するために、重要な役割を果たします。だからこそ、「洋服は肩で着るもの」と言われるのです。

パタンナーが注力する肩傾斜の設計

ここから、さらに具体的かつ核心的な話に入ります。肩ラインの立体性は、適切な「肩傾斜」を設計することによって生まれます。

肩傾斜とは、首の付け根から肩先までの傾斜のことです。図の矢印部分が、肩傾斜にあたる部分です。肩傾斜が適切に設計されている服とそうでない服では、着心地がまったく異なります。

人それぞれ、肩の形は異なります。「なで肩」「普通肩」「いかり肩」などさまざまですが、設計においては必ず肩傾斜を考慮する必要があります。

図のＢのような、肩が真横に伸びた平面的な設計のＴシャツを見たことはないでしょうか。この設計ですと、肩で生地が安定しないので、体に馴染みません。着心地をよくするにはＡのように肩傾斜をつけて、立体感を生む必要があるのです。

肩傾斜がないと服がずれて着心地は最悪

肩傾斜がある服は立体感が生まれ、着心地がよくなる。これを別の言い方で表現すると、適切な肩傾斜がある服は、肩や腕に「フィット感」がある、ということです。このことは、オーダーメイドの会社に勤めているとき、ジャケットやコートなどのパターンを通じて学びました。

フィット感と聞くと、体にピタッとする様子をイメージするかもしれませんが、ここでは、体の動きに合うかどうかを意味する言葉として使っています。

既製服をつくる際、パタンナーは人間の可動域に適したサイズ感を意識します。意外に思われるかもしれませんが、ゆったりとしたサイズ感よりも、フィット感があるほうが動きやすいのです。体に沿わないゆったりとしたゆるみは、逆に邪魔になり、着心地を悪くします。

また、肩傾斜はアームホールのラインにも重要な影響を与えます。アームホールとは、袖を通す穴のこと。この穴の周囲のラインも、肩傾斜が適切に設計されていないと直線的になって体にフィットせず、窮屈に感じることになるのです。



＜『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』より＞

図をご覧ください。上が肩傾斜のあるアームホール、下が肩傾斜のあまりないアームホールです。穴の形が違うのがおわかりいただけると思います。上のように卵型になっていれば腕まわりにフィット感が生まれますが、下のような楕円の場合はフィット感が生まれず、腕が動かしにくいと感じてしまいます。

もし、肩まわりや袖付け部分がフィットしていないとすると、腕を動かすたびに服全体が動いてしまいます。肩傾斜がないために肩で服が安定せず、動くたびに服が後ろに引っ張られてしまうからです。その結果、フォルムが崩れて服の形が美しくなくなります。そして何より、着心地が最悪なものになってしまうのです。

残念ながら、肩傾斜のないＴシャツは世界中に出回っています。特に多いのが、肩から袖が真横に伸びたフォルムです。人体の構造を無視しているので、非常に着にくい。にもかかわらず流通しているのは、服の知識が浅い人が設計を担当している、またはパターンが改善されずに使い回されているためです。

もし買い物に出かけて、同じ肩幅・サイズ感で気になるＴシャツがいくつかあったら、肩傾斜に注目してみてください。「肩傾斜があるな」と思ったＴシャツなら、腕まわりが動かしやすく、フォルムもきれいに見えることでしょう。ある程度慣れが必要ですが、経験を積み重ねることでいいパターンがわかるようになり、服選びを楽しむ幅が広がっていくと思います。

※本稿は、『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』（彩図社）の一部を再編集したものです。