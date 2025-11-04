世界的アクションスターのジャッキー・チェンさんが“本人役”を演じた映画『パンダプラン』が、2026年に日本で公開されることが発表されました。

本作は、ジャッキーさんの長いキャリアの中で、主演作で初めて“自分自身”を演じた映画で、誘拐された赤ちゃんパンダ『フーフー』を国際的な犯罪組織から救出するため、様々なトラブルに立ち向かう物語。2024年10月に中国で公開されると、わずか1日と15時間で興行収入6000万元（約13.67億円）を達成したということです。

また、これまで多くの映画でジャッキーさんの日本語吹き替えを担当してきた石丸博也さんによる『レジェンド吹替版』の同時公開も決定しています。

映画『パンダプラン』2026年1月23日（金）公開（配給：ツイン）（C）2024 Emei Film Group Co., Ltd. Tianjin Maoyan Weying Cultural Media Co., Ltd. Longdongdong Pictures (Haikou) Co., Ltd.Ya' An Cultural Tourism Group Co, Ltd Aijia Film Industry Beijing Cheer Entertainment