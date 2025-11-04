球団史上初めてワールドシリーズ（ＷＳ）を２連覇したドジャースは３日（日本時間４日）、ロサンゼルス市内で優勝パレードを行い、大谷翔平投手（３１）は真美子夫人とバスに乗って参加した。ＷＳ３勝を挙げてＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）も大挙して熱狂するファンに向けて笑顔で手を振りまいた。

パレードの後はドジャースタジアムで優勝報告会が開催された。ロハスに促されてマイクを持った山本は壇上で「ブエノスタルデス！」とスペイン語で「こんにちは」と意表をついた第一声。英語で「Ｙｏｕ ｋｎｏｗ ｗｈａｔ？（ちょっと聞いて） Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓｎ’ｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ！」と話題になった名言を続けて、大歓声を浴びた。ＷＳ中には「負けるわけにはいかない」と記者会見で山本が話し、園田通訳が意訳したことからこの言葉が名言として話題となっていた。その後は「Ｗｅ ｄｉｄ ｉｔ ｔｏｇｅｔｈｅｒ． Ｉ ｌｏｖｅ ｔｈｅ Ｄｏｄｇｅｒｓ！ Ｉ ｌｏｖｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ！」（一緒にやり遂げた。ドジャースが大好き、ロサンゼルスが大好きだ）と続けると、最後に「ありがとう！」と日本語で締めて、ＭＶＰコールを受けていた。

イベント後に行われた一問一答は以下の通り。

―腕の調子は

「試合で投げた張りはありますけど、問題なく回復してます」

―英語で話せる？

「ＮＯ（笑）」

―ここ数日は

「あっという間に時間が過ぎて、まだちょっとゆっくりできてないです」

―今日のファンを見て

「もう最高な盛り上がりだったので、パレードの道路沿いにいたファンの方もそうですし、みんなのうれしそうな姿を見られたので元気をもらいました」

―ＷＳで達成したことの実感

「まだあんまり冷静に振り返れてはないです」

―どれぐらいかかる

「今日でとりあえず全日程終了したので、ちょっとゆっくりしながら、ゆっくり喜びを感じながら少し休みたいと思います」

―ＷＢＣ、五輪、日本シリーズ、ＷＳ第７戦、どういう意味があるか

「やっぱり選手として大きい試合に出るのはすごくやりがいを感じますし、今回は６戦目、７戦目、初めて２日連続で投げるというのがすごくどうなるかという不安もあったり、いつもと違う、いつも以上に体へのプレッシャーはあったので。その分喜びは大きいです」

―英語スピーチ

「まあまあまあまあ。けっこう緊張しましたよ」

―練習は

「そんなにしてないですね。去年ムチャぶりされたので、準備はしてました」

―疲れが出てる

「優勝した後も次の日が移動だったので、まずは昨日ロサンゼルス帰ってきて、今日朝からパレードしたので、ちょっとしっかり睡眠を取ってまた頑張ります」

―肩肘の張り

「さっき言ったように、試合の張りはありますけど順調に回復してます」

―完全に体を休めている

「おととい試合して、昨日移動して今日パレードなので。そういう感じです」

―来年ＷＢＣ

「いったんしっかり休んでまた練習頑張ります」