現在、「退職代行サービス」をめぐるトラブルが話題になっているが、それだけ退職が普通のことになったということだろう。中高年にしてみれば人生の一大事だと思いがちだが、若年層にとっては「他人にそこは任せればいいッス♪」みたいな軽いノリなのである。かくいう私は27歳の時、新卒から4年間勤めた会社を辞めた。当時付き合っていた女性から言われたことを、昨今の「お手軽退職」について考えてみたい。【取材・文＝中川淳一郎】

【写真】彼女も呆れ顔…就職氷河期の最中に大手を退職した筆者がよく利用した“一個65円マック”

今よりもヘンな人になるじゃん

そもそも、気軽に転職できることはいいことである、ということは前提にする。しかし、それは売り手市場だからこそ言えることだ。今の時代、若者は貴重な存在で、就職・退職・転職にあっても強い立場にある。だが、2000年秋、私が会社を辞めることを伝えた時の交際相手の反応はすさまじいものだった。

退職・転職は当たり前の世の中になったが…

2000年卒は就職氷河期のなかでも最悪とされた年で、その翌年である2001年卒の彼女も就職活動では苦労した。だが、無事に内定は得た。私は会社員4年目の27歳で、彼女は大学4年生の22歳。11月中旬に私は退職を部長に伝えた。部長はそのことを局長に伝え、以後、同氏と私は週に1回面談をすることになった。基本的には雑談を局長室でするのだが、終盤になると「で、お前は『会社を辞めることを辞めるか』？」となる。

要するに「お前は辞めるんじゃねぇよ」ということだが、私は「いや、オレは辞めます！」と言うが局長はガハハハハと笑い「まぁいいや、来週もオレの部屋に来い」、と豪快に言い放つのだった。

局長とこのように毎週会っていたのだが、その最中さ中に彼女の誕生日があったため、神保町のレストランでディナーをした。序盤は楽しく会話をしていたのだが、私が「あのさ、オレ、会社辞めることにしたんだ」と言ったら彼女は固まった。そして黙った。せいぜい5秒程度だと思うのだが、私にとっては1分ぐらいに感じられた。そこで彼女が声を振り絞って言ったのは以下だった。

「なんで！ 会社辞めたら今よりもヘンな人になるじゃん！」

ここから先は沈鬱な空気となり、もはや彼女の誕生日を祝うどころではなくなり、その15分後ぐらいに互いのビールを飲み終えた時点で会計をした。その後、彼女から一切連絡はなくなり、こちらから電話をしても出てくれなかった。

雇用の流動化がなかった時代

かくしてその年度が終わる2001年3月31日をもって私は退社し、無職になった。彼女も大学を卒業し、会社員になった。フリーという名のほぼ無職の私の2001年度の年収は60万円という惨憺たるものだった。とはいっても、サラリーマン時代の蓄えがあったため、生きてはいけたが、モヤモヤしたのは11月以来連絡を取っていない彼女のことである。電話をかけても出てくれないので、もう会うのは諦めた。ただ、携帯電話の電話帳からは消さなかった。

その5年後、風の噂で彼女が結婚したことを聞いた。こちらとしてはおめでとう、と言いたい気持ちはあったが、連絡は控えた。すると、彼女の結婚から数ヶ月後、突然彼女の方から電話が来た。

「元気〜？」

と私は呑気に言った。彼女は全面的に私を拒絶しているわけではないことが分かり、安堵したのである。そこで彼女は結婚したこと、そして一度会って色々話したい、と言った。それは嬉しいことなので、日程を決め、東京・池尻大橋のバーで二人で会ったのだが、開口一番こう言われた。

「私、あなたに負けたと思いました」

意味が分からなかったのだが、電話が来た時にすぐに出て「元気〜？」と呑気に言ったことに敗北感を覚えたのだという。「私は安定した職業を持つあなたがそれを捨てると宣言したからフッたようなものなのに、今でもあなたは仕事をして生きている。私からの電話に動揺しない時点で負けたと思った」と語った。

そして、「なんで！ 会社辞めたら今よりもヘンな人になるじゃん！」発言の真意を聞いたところ、本心ではなく、27歳の男が仕事を失うことになることへの危機感からショックを受け、つい口に出してしまったのだという。本当は「今は大変な時代だからせっかくの正社員の仕事は辞めないで！」と言いたかったようなのだ。

それだけ当時は雇用の流動化が起きていなかったのだ。そもそも正社員になることが至難の業で、一度入った会社を辞めるとはもってのほか、それも大手企業であれば尚のこと、という価値観である。幸いなことに私は52歳の今、生活は成り立っているし、彼女も2人のお子さんを育て、弁護士として活躍をしている（いつの間にか弁護士資格を取っていた！）。

恐らく2025年に私達があの年齢だったらあそこまで彼女は動揺しなかっただろう。何しろ若者は売り手市場なのだから。現在、氷河期世代は不遇の象徴的な扱いをされているが、あの時の彼女の発言は当時の就職事情をよく表していたのだと今は感じている。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部