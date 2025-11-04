第2回【安倍元首相狙撃の「真犯人は闇の勢力」といった“陰謀論”はなぜ後を絶たない？ 「山上被告が犯人じゃなかったら」…素朴な“もしも”が「SNSで補強され続けてきた」】からの続き──。安倍晋三・元首相が銃撃され死亡した事件を巡り、奈良地裁では10月28日に初公判が開かれた。（全3回の第3回）

殺人罪などに問われている山上徹也被告は罪状認否で「私がしたことに間違いありません」と殺人については認めた。だがネット上では「真犯人は別にいる」という陰謀論が今も拡散を続けている。

なぜ国家権力が総力をあげて捜査した結果である検察側の冒頭陳述より、荒唐無稽な「山上被告無実説」や「スナイパー狙撃説」といった陰謀論を信じる人がいるのだろうか。

安倍晋三元首相の国葬

ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「今、この瞬間にもネット上では無数の陰謀論が提示され、人々の支持を得られず消滅しています」と言う。

「一方、安倍元首相の事件は陰謀論者に関心を持たれやすい要素が豊富でした。一国の元首相が射殺されたという事件自体の衝撃、重大性もさることながら、様々な理由から犯行時の様子を伝えるものがNHKの動画と朝日新聞の写真に限られたことが大きな影響を与えたのです。陰謀論に関心を持つ人々は、『これだけ多くの人がスマホを持つ時代なのに、安倍元首相が殺害された瞬間の動画が他に見つからないのはおかしい』と主張。“重大な疑惑”として熱心に議論し、SNSに投稿しました。そしてあっという間に『真犯人は別にいる』という陰謀論が誕生し、急速に拡散したのです」

そもそも陰謀論に夢中になると正義感が満たされ、自己肯定感も向上するという“メリット”が存在すると井上氏は指摘する。

正義感と優越感

「新聞やテレビの報道には正確さが求められます。ところが読者や視聴者は、いずれも受け身の形で情報を得るため、そうした報道に夢中になることは少ないわけです。一方、陰謀論に興味を持ち、ネット上で補強する情報を探すという行為は、ある意味で主体的な行動であるのも事実です。結果、『自分は闇の組織に立ち向かっている戦士だ』、『自分の行動で世界を牛耳る悪の組織はダメージを受けるに違いない』と充実感を覚え、正義感が満たされるのです。さらに、誰だって人間は『他人から頭が良く見られたい』という願望を持っているでしょう。検察の冒頭陳述からも明らかになりましたが、山上被告が犯行に及んだ経緯や動機には単純な要素が存在します。ところが、それに対して『分かっていないな。一国の元首相が殺害されたんだ、単純な理由のはずがない。真相は、あんなに簡単なものじゃないんだよ』とネット上で主張すれば、投稿者は『自分は“愚民”たちよりも頭が良い』と優越感を覚えることができます」（同・井上氏）

陰謀論を信じている人をバカにすれば終わりという時代ではなくなった。選挙に影響が出たり、暴動が起きたりと、社会に明確な悪影響を及ぼすことが明らかになっている。

オールドメディアの役割

「陰謀論の拡散を防ぐにはどうしたらいいか。迂遠な道と批判する人もいるでしょうが、やはり新聞やテレビといった“オールドメディア”が今よりも陰謀論を取り上げ、事実誤認を丁寧に指摘するより他に方法はありません。『陰謀論の信者は“オールドメディア”の報道をバカにしている。記事に関心を示すはずがない』と反論する人も多いでしょう。しかしながら、陰謀論に全く疑いを持たない“筋金入りの信者”は実のところ数が少ないのです。半信半疑で陰謀論に関心を持ったり、面白がってSNSに投稿したりしている人が大多数でしょう。そうした人々は、まだオールドメディアの報道に耳を傾けてくれます」（同・井上氏）

