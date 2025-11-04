米１０年債利回り上昇 アルファベットの大型起債のニュースが伝わる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 アルファベットの大型起債のニュースが伝わる＝ＮＹ債券概況



米国債利回り（NY時間16:22）（日本時間06:22）

米2年債 3.596（+0.023）

米10年債 4.101（+0.023）

米30年債 4.677（+0.026）

期待インフレ率 2.309（-0.008）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは上昇。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数は予想を下回り、仕入れ価格が１月以来の低水準となったことで、関税の影響が峠を越したのではとの観測も出る中でも利回りは上昇。



先週のメタ＜META＞に続き、本日はアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞がドル建て社債で１７５億ドルを調達とのニュースが流れた。欧州でも６５億ユーロを起債するという。相次ぐＡＩ関連大手からの大型起債が伝わる中、米国債は換金売りから利回りは上昇している。



２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日：+５０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

