JR仙石線で約17年間にわたり活躍してきたラッピング列車「仙石線マンガッタンライナー供廚、2025年12月7日（日）をもって運行を終了します。

「サイボーグ009」「仮面ライダー」「秘密戦隊ゴレンジャー」「がんばれ!!ロボコン」という石ノ森章太郎作品のキャラクターたちが描かれたカラフルな列車に、JR東日本と石巻市が感謝の気持ちを込めてラストラン企画を実施。最終運行日には、石巻駅で駅長と市長による出発お見送りが行われるほか、ラストラン記念グッズも発売されます。

約17年、様々な人々に愛された「仙石線マンガッタンライナー供

「仙石線マンガッタンライナー供廚留森埆了日は、2025年12月7日(日)に決定しました。当日は最終運行が予定されています。

仙石線マンガッタンライナー 【ラッピングイメージ】

最終運行スケジュール（予定）

最終日の運行スケジュール（予定）は以下の通りです。

・下り：あおば通10時48分発 ⇒ 石巻12時14分着

・上り：石巻12時46分発 ⇒ あおば通14時12分着

なお、あおば通駅到着後は回送列車となります。

石巻駅でお見送り実施

上り列車の出発にあわせ、石巻駅仙石線ホームにて、石巻駅長と石巻市長、地域の皆さまによる出発進行合図でお見送りが行われる予定です。

石巻観光大使のアニソン歌手・遠藤正明氏も参加の記念イベント！

運行終了に伴い、石巻駅前にぎわい交流広場において、記念イベント「マンガッタンライナー ラストフェス 〜みんなの『ありがとう』を未来へつないで〜」が開催されます。

日時：2025年12月7日(日)10:00〜14:30

場所：石巻駅前にぎわい交流広場

イベントでは、石巻観光大使のアニソン歌手「遠藤正明」氏や石巻広域消防音楽隊のパフォーマンス、鉄道写真家「武川健太」氏によるトークイベントなど、さまざまなプログラムが実施される予定です。詳細は決まり次第、特設サイトにて公開されます。

ラストランイベント（イメージ）

限定ラストラングッズは争奪戦に？

「仙石線マンガッタンライナー供廚離薀好肇薀鵐哀奪困発売されます。2025年3月に発売され好評だった「仙石線マンガッタンライナー機廚離哀奪困紡海企画となります。商品は数に限りがある限定品です。

「仙石線マンガッタンライナー供廛リジナルグッズ

2025年11月1日(土)から発売されます。発売される商品は、「クリアファイル：670円(税込)」「ポストカード：270円(税込)」「アクリルスタンド：1,630円(税込)」「30cm定規：1,120円(税込)」です。

各商品のイメージ※JR東日本商品化許諾済み

「仙石線マンガッタンライナー機供廛灰薀椒僖好院璽

「仙石線マンガッタンライナー機廚函崟臉仞マンガッタンライナー供廚離灰薀椒哀奪困箸靴董▲リジナルパスケースが2025年11月中旬から発売予定。「マンガッタンライナー パスケース：1,200円(税込)」と「マンガッタンライナー パスケース：1,200円(税込)」の2種類あります。

パスケース（イメージ）※JR東日本商品化許諾申請中

販売店舗

グッズは以下の店舗で販売されます。

・NewDays 仙台7号（仙台駅2階 在来線中央改札口外 南側）

・NewDays 仙台（仙台駅2階 在来線中央改札内）

・NewDays 石巻（石巻駅 改札外コンコース）

・石ノ森萬画館（宮城県石巻市中瀬2-7）

思い出よ永遠に…特設サイトとポスター展開

ラストランに向けて、各種プロモーションも実施されます。

2025年10月22日(水)〜12月7日(日)の期間、鉄道写真家の「武川健太」氏が撮影した「仙石線マンガッタンライナー供廚篝亟市の観光素材を紹介するポスターが、JR東日本管内の各駅や石巻市内の各施設に掲出されます。

石巻市のポータルサイト「石巻マンガロード」内に特設サイトが開設され、「仙石線マンガッタンライナー供廚亡悗垢觧廚そ丱┘團宗璽匹篌命燭募集・公開されます。募集期間は10月22日(水)〜11月30日(日)までとなっています。

マンガッタンライナーは不滅です！「風」と「夢」は続投

「仙石線マンガッタンライナー」は、宮城県石巻市の街おこしと仙石線の活性化を目指し、JR東日本東北本部と石巻市の共同事業として始まりました。

マンガッタンライナーの歴史

2003年3月に「仙石線マンガッタンライナー機廚留森圓開始され、2008年に「仙石線マンガッタンライナー供廚誕生しました。さらに2022年には「仙石東北ライン マンガッタンライナー」の「風」編成と「夢」編成も加わり、長年に渡り愛されてきました。

「仙石東北ライン」編成は引き続き運行

経年により2025年3月23日に「仙石線マンガッタンライナー機廚引退し、今回「仙石線マンガッタンライナー供廚2025年12月7日に引退しますが、「仙石東北ライン マンガッタンライナー」の「風」編成と「夢」編成は引き続き運行されます。JR東日本東北本部は、石巻エリアへのお出かけの際にはぜひ利用してほしいとしています。

「仙石線マンガッタンライナー供彝詰

「仙石線マンガッタンライナー供廚蓮2008年9月から運行を開始しました。

最終運行日は2025年12月7日(日)です。最終日の運行は、下りがあおば通10時48分発⇒石巻12時14分着、上りが石巻12時46分発⇒あおば通 14時12分着となります。

運行終了に伴う記念イベント「マンガッタンライナー ラストフェス」は、同日12月7日(日)の10時00分〜14時30分に、石巻駅前にぎわい交流広場で開催されます。

約17年間にわたり仙石線を走り続けた「仙石線マンガッタンライナー供廚琉退が決定しました。最終日にはイベントやお見送りも予定されており、多くのファンで賑わいそうです。限定グッズのチェックや、特設サイトでの思い出の投稿も忘れずに行い、その最後の勇姿を見届けましょう。

（画像：JR東日本 東北本部、©石森プロ ©石森プロ・東映 ©石森プロ/街づくりまんぼう）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）