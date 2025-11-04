妻・真美子さんと優勝パレード参加

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手も笑顔で参加。本拠地ドジャースタジアムではスピーチを行い「来年、次のリングを獲る準備はできている」などと、全て英語で語った。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動。同乗した妻・真美子さんと仲睦まじい姿も見せた。

ドジャースタジアムに到着後、特設ステージでファンにスピーチ。マイクを握ると「このチームをとても誇りに思う。あなたたちは世界で最高のファン」と話し、大歓声を浴びた。

さらに「来年、次のリングを獲る準備はできている」と3連覇に向けた自信のコメントで締めくくり、再びファンから喝采が起こった。全て英語でのスピーチだった。

バスに乗っていた時にも、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継インタビューに応じた大谷。「もちろん試合に勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなと喜べるのも何よりも素晴らしい経験になると思います」と語った。

移籍2年目ですでに2度の世界一。これが当たり前になるかと尋ねられると「もう3回目に向けて切り替えているので」と回答した。WSで3勝を挙げてMVPに輝いた山本由伸投手がトロフィーを掲げた場面については「素晴らしい瞬間だった。彼なしではここまで来れなかった。誇らしい。同じ日本人としてチームメートとして誇らしい」と感謝した。



