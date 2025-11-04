平愛梨、子どもの運動会のお弁当がおいしそう！ ボリューム満点な力作をネット称賛
タレントの平愛梨が3日にインスタグラムを更新。ボリューム満点な手作り弁当を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】運動会のために手作りしたボリューム満点弁当
平が「こども達の運動会」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、唐揚げや玉子焼き、ウインナー、切り干し大根、筑前煮などが入ったボリューム満点の手作り弁当や姪の平蓮奈さんとの2ショットが収められている。
彼女が子どもたちのために手作りした弁当に、ファンからは「とっても美味しそう」「すごく豪華」などの声が集まっている。
平は2017年1月に長友と結婚。翌年2月に第1子男児、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産している。
引用：「平愛梨」インスタグラム（@harikiri_tairi）
